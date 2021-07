Babbel: "Low troppo arrogante"

L’ex difensore della Germania Markus Babbel in un’intervista a Spox ha criticato aspramente il ct Joachim Low dopo l’eliminazione dei tedeschi da Euro 2020: “Il voler insistere sulla linea a tre senza avere un piano B mi ha molto irritato, sono sempre infastidito quando i giocatori non vengono schierati nella loro posizione migliore”.

“Nel 2016 è iniziato un processo strisciante di declino a cui si è aggiunta l’arroganza che ha allontanato i tifosi. In preda al panico Low ha chiamato i giocatori più anziani, guardando più alla carta di identità che alle prestazioni. Non fare affidamento sui giovani che rappresentano il futuro è stato un grande errore e la fiducia in certi giocatori, che non sono neanche titolari nei loro club, non è stata ripagata”.

OMNISPORT | 02-07-2021 11:54