Balotelli in Nazionale: la decisione di Roberto Mancini

22-01-2022 17:25

Con il rientro in grande stile in campionato dopo aver contratto il Covid-19, Mario Balotelli è tornato a bussare con forza alla porta di Roberto Mancini.

L’attaccante ex Monza e Brescia si sta rendendo protagonista di una stagione sempre più proficua in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor e proprio in virtù delle sue buone prestazioni il c.t. della Nazionale parrebbe essersi deciso a dargli una nuova chance.

Balotelli verso il ritorno in Nazionale

Stando a quanto anticipato da Sky Sport infatti, Mancini avrebbe deciso di dare una nuova possibilità in azzurro a Balotelli convocandolo per lo stage a Coverciano in programma a fine gennaio.

Qui l’ex Milan e Inter, mostrando grinta, voglia e giusto atteggiamento, potrà giocarsi le sue carte e rientrare definitivamente nel giro di una Nazionale (da cui manca da oltre tre anni) che, in vista delle delicate sfide valevoli per gli spareggi Mondiali, ha certamente bisogno di ritrovare la miglior vena realizzativa.

Motivato al punto giusto, in questo senso il Balotelli ammirato in questa prima parte di stagione in Turchia potrebbe dare un contributo sostanziale.

Balotelli e i numeri con l’Adana

Balotelli infatti, in gol anche nell’ultimo turno di campionato nel 5-0 al Karagumruk, finora con la maglia dell’Adana Demirspor ha messo insieme numeri e performance di tutto rispetto.

In campionato il classe 1990 ha messo a segno 8 gol e 3 assist in 19 presenze, numeri che, sommati al gol e due assist messi a referto in Coppa, hanno permesso al club turco di ambire oggi a un posto in Champions.

Balotelli sempre più nel vivo del mercato

Le buone prestazioni di Balotelli non solo hanno rafforzato le ambizioni dell’Adana ma hanno anche permesso allo stesso attaccante di finire nel mirino di altre squadre in giro per il mondo.

Su tutte, come rivelato dallo stesso presidente del club turco Murat Sancak, spicca il Newcastle, squadra di Premier League che ha manifestato un discreto interesse senza però affondare il colpo facendo l’offerta giusta all’Adana.

Tutto però potrebbe cambiare nelle prossime ore quando, vedendo quanto Balotelli stia risultando più prolifico, la proposta potrebbe lievitare portando il giocatore a indossare nel giro di qualche giorno due nuove maglie: quella della sua nuova squadra di club e, soprattutto, quella azzurra della Nazionale che non vede l’ora di riabbracciare.

