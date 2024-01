Basket LBA, top e flop 17a giornata: Belinelli è immortale, Shields risponde presente, Gentile da incubo

Brescia rimane solitaria in vetta approfittando della sconfitta di Venezia con Tortona. Ma sorprende il "giovane" Belinelli, che a 38 anni fa ancora magie

22-01-2024 12:40

Lunga vita a Marco Belinelli. Che a 38 anni sembra invecchiare meglio, proprio come il vino: Bologna se lo gode, ma forse l’Italia intera capisce che uno così, in barba alla carta d’identità, è un valore aggiunto imprescindibile per pensare di poter fare rotta per davvero verso Parigi 2024. Intanto il Beli fa proseliti con una Virtus che a piccole dosi sta tornando sotto, anche se poi là davanti continua ad esserci Brescia, solitaria dopo la sconfitta della Reyer Venezia nel primo confronto contro Walter De Raffaele, cioè il suo passato recente più illustre e vincente. Anche Milano però ha ripreso a correre, con Pesaro che per ora non sembra vedere la luce (Sacchetti ne ha di lavoro da fare). Mentre Napoli e Reggio continuano a fare quello che tanto spesso gli hanno visto fare: vincere, convincere, sognare.

Basket Serie A: i top della 17a giornata

MARCO BELINELLI 8,5. Alla sua età buona parte dei colleghi sfoglia la margherita, dovendo scegliere tra un ruolo di contorno, uno da protagonisti nelle serie inferiori o semplicemente un chiodo attaccato alla parete, dove appoggiare le scarpe. Belinelli no, Belinelli alla sua età (tra due mesi saranno 38 le primavere sulle spalle) continua a dispensare magie , ergendosi ad assoluto protagonista tanto in campo nazionale che continentale. Tralasciando le polemiche del passato (resterà un mistero il perché Scariolo non lo teneva in debita considerazione ), meglio gustarsi il presente: a Varese segna 20 punti con 8/15 dal campo e nemmeno un giro in lunetta (rarità), mostrando i muscoli quando più conta. E adesso parte la fronda per portarlo al preolimpico: Poz, puoi tenerlo fuori uno così?…

Basket Serie A: i flop della 17a giornata