Belgio, allarme per De Bruyne

Il Belgio è ancora in apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, colpito duro da Rudiger nella finale di Champions League. Il centrocampista del Manchester City sarà senz’altro all’Europeo ma potrebbe saltare la gara d’esordio della Nazionale contro la Russia.

“È improbabile che De Bruyne sia in forma per la prima partita, quindi chiunque lo sostituirà dovrà dimostrare di essere pronto – sono le parole del ct Martinez – . Abbiamo preso una decisione sulla maschera protettiva che indosserà: sarà realizzata da uno dei produttori della maschera che ha usato Jan Vertonghen. Ne siamo rimasti molto soddisfatti. Non sappiamo come andrà fino alla prossima settimana, ora deve solo rilassarsi”.

“Potrebbe essere a disposizione per il resto della manifestazione ma non sappiamo quando tornerà al momento. Adesso è presto per darvi una risposta, dobbiamo prima ottenere il via libera dai medici”.

OMNISPORT | 03-06-2021 10:56