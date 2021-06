Belgio con i cerotti: De Bruyne ko, in dubbio anche Hazard

Belgio-Portogallo ha perso uno dei suoi protagonisti più attesi alla vigilia: Kevin De Bruyne si è dovuto arrendere al dolore causato da un contrasto con Palhinha nel primo tempo.

Il centrocampista lusitano è intervenuto in maniera scomposta sul giocatore del Manchester City, il cui piede sinistro è rimasto piantato sul terreno: urla di dolore ma sostituzione evitata, almeno fino a quel momento.

Al terzo minuto della ripresa, infatti, Martinez ha inserito Dries Mertens proprio al posto di De Bruyne, che alla fine ha alzato bandiera bianca per evitare un peggioramento delle sue condizioni fisiche in vista dell’eventuale quarto di finale con l’Italia. Al termine della partita il portiere Courtois non ha nascosto una certa preoccupazione per le sue condizioni: “Non riesce a piegare la caviglia”.

Non un periodo fortunato per l’ex Wolfsburg, uscito malconcio anche dalla finale di Champions League: allora fu un contrasto con Rüdiger a metterlo fuori causa per l’ultimo terzo di partita.

Martinez nel corso della gara ha ricevuto un’altra notizia poco positiva, con Eden Hazard che ha lasciato il campo toccandosi la coscia sinistra. Probabilmente un problema muscolare, ancora da valutare. Anche in questo caso a dare ulteriori notizie sulle condizioni del compagno è Courtois. “Ho paura che gli Europei di Eden siano finiti. Forse ha subito una contrattura, significa che deve star fuori almeno dieci giorni. Serve un miracolo”.

Non un problema da poco per il Ct Martinez, che rischia seriamente di presentarsi contro l’Italia senza le due stelle della sua Nazionale.

OMNISPORT | 28-06-2021 12:09