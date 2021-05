Belgio, Henry torna nello staff tecnico di Martinez

Attraverso un comunicato ufficiale la Federcalcio belga ha annunciato il ritorno di Thierry Henry nello staff tecnico della Nazionale.

L’ex fuoriclasse di Barcellona, Arsenal e Nazionale francese sarà uno dei collaboratori del ct Roberto Martinez durante l’Europeo 2020, incarico già ricoperto durante il biennio 2016-2018.

Henry ha vissuto al fianco di Martinez le ultime due grandi manifestazioni, l’Europeo 2016, dove il Belgio fu eliminato ai quarti dal Galles, e al Mondiale 2018 in Russia, che vide i Diavoli Rossi conquistare il terzo posto dopo la sconfitta in semifinale contro la Francia e il successo sull’Inghilterra nella finale per il podio.

Al termine di quell’esperienza Henry scelse di iniziare il percorso da primo allenatore, ottenendo però scarsi successi al Monaco e al Montreal Impact, avventure terminate rispettivamente con l’esonero del gennaio 2019 e le dimissioni nel febbraio 2021.

OMNISPORT | 31-05-2021 10:53