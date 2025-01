Bologna-Borussia Dortmund, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Il Bologna ospita il Borussia Dortmund per l'ultima gara della Phase League di Champions League al Dall'Ara: probabili formazioni e tutte le info

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Per la settima e penultima giornata della Phase League di Champions League, il Bologna si congeda dal Dall’Ara ospitando il Borussia Dortmund. Di seguito tutte le informazioni sulle probabili formazioni, sull’arbitro e su dove seguire la diretta TV e streaming.

Bologna-Borussia Dortmund, quando si gioca

Ultimo impegno casalingo in Champions League per il Bologna, virtualmente eliminato dalla massima competizione continentale per club. Al Dall’Ara (ore 21) arriva il Borussia Dortmund, 12 punti all’attivo (4 vittorie e 2 sconfitte) e 9° posto in classifica, a una sola lunghezza di distanza dall’8° posto che significherebbe qualificazione automatica agli ottavi di finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Bologna, invece, ha collezionato appena 2 punti (i pareggi contro Shakthar e Benfica), perdendo 4 volte su 6, segnando una sola rete e subendone 7: l’obiettivo di Italiano e dei suoi giocatori è chiudere il girone almeno con una vittoria. Praticamente chiuso il discorso qualificazione: felsinei a 6 punti dalla zona playoff, con due sole giornate da giocare. Ecco le informazioni per seguire l’incontro Bologna-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming:

Partita: Bologna-Borussia Dortmund

Dove: Dall’Ara, Bologna

Quando: martedì 21 gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky, Sky Go, NOW Tv

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Bologna-Borussia Dortmund in tv e streaming

I tifosi del Bologna e gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita Bologna-Borussia Dortmund potranno farlo sintonizzandosi, alle ore 21, su Sky (per l’esattezza Sky Sport Arena, canale 204, o Sky Sport 253), che trasmette 185 incontri su 203 in esclusiva della Champions League 2024-2025. Le restanti 18 gare sono un’esclusiva di Amazon Prime Video (che non trasmetterà il match di stasera).

Chi volesse seguire soltanto le fasi salienti del match e degli altri incontri in programma alle ore 21, può sintonizzarsi su Diretta Gol. Per chi volesse seguire l’incontro in streaming, Bologna-Borussia Dortmund sarà visibile con Sky Go e NOW Tv.

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Le probabili formazioni

Per la sfida di stasera, Vincenzo Italiano confermerà il 4-2-3-1. Indisponibili i lungodegenti El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer, più i fuori lista Dominguez e De Silvestri. Ballottaggio in attacco dove Dallinga dovrebbe essere preferito a Castro. Alle sue spalle il terzetto formato da Orsolini, Odgaard e Ndoye. In mediana più Pobega che Ferguson. Difesa classica con Holm in vantaggio su Posch. Tra i pali torna Skorupski, a riposo in campionato contro il Monza.

Il Borussia Dortmund risponderà con il 3-4-2-1, con Guirassy vertice dell’albero di Natale. Dietro di lui Brandt e Gittens e centrocampo poggiato sui muscoli e la qualità di Gross e Nmecha. L’ex bianconero Emre Can guiderà la difesa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano;

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano; BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin.

L’arbitro del match

A dirigere l’incontro Bologna-Borussia Dortmund sarà l’olandese Serdar Gozubuyuk, coadiuvato dai connazionali Zeinstra e Inia. Quarto ufficiale Manschot, al Var il signor Van Boekel e l’Avar sarà il signor San, l’unico non olandese della sestina arbitrale (è svizzero).

Sarà il primo incontro tra il Bologna e Gozubuyuk, che ha già diretto una partita del Borussia Dortmund, nella stagione 2015-2016, nella fase a gironi di Europa League: i tedeschi, allora allenati da Thomas Tuchel, furono battuti 1-0 dal Krasnodar.