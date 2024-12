Bologna: stregati da Castro, chi è il gioiello argentino che piace a Juventus e Inter

A 20 anni King Kong Castro ha conquistato Bologna: con la Juve un'altra prestazione da urlo per l'argentino che non ha fatto rimpiangere Zirkzee

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lungimiranza. Quando lo scorso gennaio il Bologna ha sborsato 12 milioni di euro per accaparrarsi il giovanissimo Santiago Castro, sapeva di avere tra le mani il sostituto di Zirkzee, uno mica facile da rimpiazzare. Dalla Juventus alla Juventus: dal primo gol italiano alla super prestazione di ieri allo Stadium, così Toto ha catturato le attenzioni delle big.

Chi è Castro, l’argentino ribattezzato King Kong

Vent’anni compiuti da una manciata di mesi. E soprannomi che la dicono lunga sulle sue principali qualità. In Argentina, dov’è stato assoluto protagonista dell’insperata salvezza del Velez, si sono sbizzarriti: se per gli amici è semplicemente Toto, per i tifosi Castro è King Kong oppure la ‘locomotora‘.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché il classe 2004 di San Martin non sarà bello da vedere, non regalerà giocate da fenomeno (anche se il colpo di tacco di ieri a smarcare Holm sul gol del 2-0 è da leccarsi i baffi), ma è uno che si fa in quattro per la squadra. Utile all’inverosimile. Lotta e sacrificio. Assist e gol. Sì, a Bologna sapevano che la partenza di Zirkzee si sarebbe rivelata meno traumatica del previsto. Perché Santi era già pronto a raccoglierne l’eredità. Con buona pace di Dallinga, il bomber olandese venuto dalla Francia che in Serie A sta facendo una fatica enorme a ingranare. Anche ‘per colpa’ dell’exploit del compagno di squadra.

Il gioiello argentino sulle orme di papà Dario

La passione per il calcio gli è stata tramandata da papà Dario, che, a dire il vero, non è che abbia avuto una carriera brillante. Oggi è impiegato in tribunale, ma un tempo è stato bandiera del Comunicaciones, club di Buenos Aires che frequenta le serie minori fondato da un gruppo di dipendenti delle Poste (non a caso, i colori sociali sono il giallo e il nero).

La famiglia occupa un ruolo di primo piano nella vita di Santiago, che, quando segna, dedica i gol al fratellino Romero. Cresciuto nel settore giovanile del Velez, ha debuttato in prima squadra a soli 16 anni, realizzando poco dopo la sua prima rete contro il Talleres de Córdoba. In una squadra allo sbando e con i migliori giocatori in fuga, Castro si è ritagliando un ruolo da protagonista guidando El Fortín a una salvezza che sembrava impossibile.

Paragonato anche al primo Lautaro Martinez, Toto è approdato in Italia proprio poco prima della fine della scorsa sessione invernale di mercato. Un colpaccio, quello messo a segno dal Bologna.

I numeri di Castro: sul gioiellino piombano i top club

Dalla Juventus alla Juventus, si diceva. 20 maggio 2023, una data che Toto non dimenticherà mai. Già, perché proprio quel giorno Castro ha segnato la sua prima rete in Serie A, nel 3-3 contro alla Signora. E, ieri, allo Stadium ha sfoderato un’altra prestazione da urlo con l’assist per il momentaneo 2-0 di Holm.

In attesa del primo sigillo in Champions League, King Kong ha messo a referto quattro gol e tre assist nelle 14 presenze collezionate in campionato. E in Coppa Italia si è superato nel poker al Monza, partecipando a tutti e quattro i gol. Non c’è dubbio: in estate sarà caccia aperta al gioiellino felsineo: Inter e Juventus sono pronte a sferrare l’assalto.