Buffon inquadra il futuro: addio Juventus, ecco dove intende andare

La Juventus è già il passato, anche se solamente da un paio di giorni. Eppure le offerte per Gianluigi Buffon non mancano, come lo stesso inesauribile portierone 43enne ha ammesso senza giri di parole intervenendo a margine della Partita del Cuore. L’obiettivo è arrivare integro in tempo per una possibile convocazione ai Mondiali di Qatar 2022, il che richiede una stagione e mezza ad alti livelli. E il campione del mondo a Berlino nel 2006 intende prendersi tutto il tempo necessario per non sbagliare.

“Non ho nessuna fretta di trovare subito una soluzione – ha spiegato chiaramente Buffon -. Deciderò con calma la strada più adatta a me. So che dovrà presentare molte motivazioni per me”. E, come detto, le ipotesi stanno già fioccando in questi primi giorni dopo la conclusione del suo ultimo campionato alla Juventus.

Una delle più suggestive arriva dalla Spagna, e a riportarla è ‘Don Diario’. Tale ricostruzione conduce Buffon nientemeno che al Real Madrid, dove farebbe il secondo a Thibaut Courtois e la chioccia ad Andrij Lunin, considerato da Florentino Perez il portiere del futuro dei Blancos.

Appare invece sfumata l’ipotesi Monza, dopo l’eliminazione dei brianzoli dai playoff che condurranno alla terza promossa in Serie A. “È finita ancora prima di cominciare”, ha infatti ammesso Adriano Galliani alla ‘Gazzetta dello Sport’.

E la Juventus? Buffon l’ha salutata senza rimpianti: “Ho dato tutto e preso tutto – ha infatti ammesso alla Partita del Cuore -. Si è trattato del giusto finale, in alcuni momenti è meglio fare un passo indietro che uno rischioso in avanti“.

OMNISPORT | 25-05-2021 22:09