Cakir: "Con l'Italia doppia concentrazione"

Il portiere della Turchia Ugurcan Cakir ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Italia: “L’Italia è una nazionale con grande tradizione, la concentrazione per la gara d’esordio contro di loro sarà ovviamente diversa. È una partita che si prepara a parte per lo spessore dei nostri avversari. Con lo staff guardiamo ogni partita dei nostri avversari nei minimi dettagli”.

“La maglia della nazionale viene prima di tutto, i nostri tifosi devono credere e fidarsi di noi. La mezzaluna e la bandiera turca sono al di sopra di tutto. Tutti qui ci sosteniamo a vicenda, gli obiettivi della squadra vengono prima di quelli personali. Mi auguro che gli auspici dei nostri tifosi non rimangano senza risposta. C’è un’atmosfera familiare molto piacevole all’interno dello spogliatoio. Quando questo accade, arriva il successo”.

OMNISPORT | 06-06-2021 19:29