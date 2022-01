Ultimo aggiornamento 16-01-2022 11:04

Romain Faivre sembrerebbe sempre più lontano dal Milan. I rossoneri sono sulle tracce del giocatore da diverso tempo, ma il centrocampista 23enne ha svelato dove potrebbe andare prossimamente. È un sogno, lì ci sono la mia famiglia e i miei amici, , queste le dichiarazioni del fantasista francese.

Giangiacomo Magnani è ufficialmente un giocatore della Sampdoria ed è già a Genova. Hellas Verona FC saluta Giangiacomo Magnani e gli augura un buon proseguimento di stagione.

La Juventus continua a recuperare punti in classifica. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, Paulo Dybala ha dato la sua versione :, Avevo invitato un amico e non lo trovavo, ho guardato per quello verso la tribuna. la situazione Dybala in casa Juventus è diventata ancora più spinosa. I tifosi della Juventus non vorrebbero l'addio di Dybala, anche se in tanti ieri non hanno gradito il comportamento dell'argentino. Dybala, non vuole, tradire, la Juventus.

Il Venezia continua a essere molto attivo sul mercato. Secondo Sky, i lagunari avrebbero ingaggiato il difensore austriaco Maximilian Ullmann, in scadenza di contratto a giugno con il Rapid Vienna. Ullmann gioca esterno sinistro e dovrebbe andare a rimpiazzare David Schnegg, che è passato al Crotone in prestito in questa sessione di mercato.

Il Napoli è molto attivo sul mercato. L'obiettivo immediato è Tagliafico, attualmente in forza all'Ajax. A 29 anni, potrebbe davvero arrivare in Italia. Il Napoli lo vuole in prestito secco, con diritto di riscatto. Da capire cosa farà l'Ajax. Decisive le prossime ore.

