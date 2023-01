Ultimo aggiornamento 27-01-2023 09:09

Inter, in tre in corsa per prendere il posto di Skriniar Il futuro di Skriniar pare ormai segnato. Lo slovacco non rinnoverà il contratto con l'Inter e, a giugno. Il club parigino ha ancora una flebile speranza di portarlo a Parigi a gennaio ma la società nerazzurra non vuole sentirne parlare. Il nome più caldo sarebbe quello di Smallink. Vai all'articolo 09:09

Cosa è successo ieri giovedì 26 gennaio 2023

Sebastiano Esposito riparte da Bari. Torino, trovato l'accordo con Ilic. Fiorentina, Brekalo è in arrivo. Parma, Pederzoli: "Zanimacchia? Manca la firma". Spezia, Shomurodov arriva in prestito. Il Milan abbandona la pista Zaniolo. Inter, Darmian rinnova fino al 2024. L'asse di mercato Lecce-Brescia prosegue: ufficiale Listkowski alle Rondinelle. Ufficiale, Ellertsson dallo Spezia al Venezia. Barcellona, ancora guai finanziari: non depositato il rinnovo di Gavi. Milan, mercato a fattore Z: Zaniolo o Ziyech per scacciare la crisi. Zaniolo verso il Bournemouth: sì della Roma. Salernitana, ufficiale: Crnigoj in prestito dal Venezia. Genoa, ufficiale l'attaccante ex Crotone Dragus. Cremonese: Genoa su Quagliata, ma piace anche in Turchia. Spezia: Wisniewski dal Venezia per sostituire Kiwior. Petkov in laguna. Empoli, sempre largo ai giovani: ufficiale il difensore classe 2004 Stassin. Cremonese: risoluzione del prestito per Hendry, che torna al Club Bruges. Roma, il Bournemouth piomba su Zaniolo: 30 milioni più bonus. Juventus, Pavlovic torna di moda: “È un top club e c’è il mio amico Vlahovic”. Lo strano caso di Bakayoko: sopportato al Milan, vittima di una clausola e riluttante a partire.