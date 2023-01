In serie A è tempo di big match, sfide scudetto e titoli in palio: mercoledì si assegna la Supercoppa tra Milan e Inter . Il mercato, però, non conosce soste e procede di pari passo con gli impegni ufficiali. Impazzano le trattative, alcune low cost da perfezionare in tempi brevi, altre decisamente più impegnative, rivolte già a giugno. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione? Scopriamolo insieme.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Holm

Fresneda De Paul INTER Buchanan Schuurs Becao MILAN Nacho Fernandez Aouar Sergio Rico NAPOLI Ounahi El Khannouss Cheddira ROMA Traoré Aouar De Paul LAZIO Gagliardini Pellegrini Sanabria ATALANTA Beukema Osorio Szymanski FIORENTINA Bohinen Bamba Brekalo

Tutte le mosse di Juve, Inter e Milan

Le tre grandi hanno tutte l’esigenza di fare qualcosa sul mercato, chi in un ruolo, chi in un altro. La Juventus, ad esempio, segue con interesse lo spezzino Holm, terzino rivelazione della serie A, che potrebbe prendere il posto di Cuadrado. Piace sempre Fresneda, si raffredda la pista De Paul, seguito anche dalla Roma. L’Inter non molla Buchanan e mette in agenda il torinese Schuurs per giugno. L’ultimo nome accostato al Milan è invece quello di Nacho Fernandez, difensore in scadenza col Real. Nel mirino sempre Aouar, diminuiscono invece le chance di vedere nella porta rossonera l’esperto Sergio Rico.

Mercato: il Napoli, la Roma e le altre

Sempre attivissimo il Napoli, molto vicino a Ounahi, per cui però la concorrenza delle squadre di Premier (Leeds in primis) è agguerrita. Altro talento seguito dagli azzurri è il marocchino di passaporto belga El Khannouss, metronomo del Genk, oltre alle trattative “interne” col Bari per Cheddira e Caprile. Capitolo Roma: ci sono anche i giallorossi per Aouar, ma la priorità è rappresentata dal terzino, con Traoré grande favorito. La Lazio segue Gagliardini, Pellegrini e Sanabria, la Fiorentina punta il salernitano Bohinen e l’esterno d’attacco del Lille, Bamba.