Il terremoto che ha sconvolto la Juve rischia di avere conseguenze pesanti sul calciomercato. Praticamente bloccate tutte le trattative che riguardano il club bianconero, che attende di conoscere con chiarezza il proprio destino. E così la corsa per Zaniolo , che ha chiesto la cessione alla Roma , non coinvolge la Signora : ci pensa il Milan , invece, mentre l ‘Inter studia le contromosse per l’affaire Skriniar . Ma qual è il borsino delle trattative? Diamo un’occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Holm Grimaldo De Paul INTER Buchanan Schuurs Hakimi MILAN Zaniolo Godts Ziyech NAPOLI Gollini Caprile Ounahi ROMA Ziyech Aouar Traoré LAZIO Viti Bonazzoli Sanabria ATALANTA Mulattieri Beukema Osorio FIORENTINA Sirigu Brekalo Dominguez

Mercato, le operazioni di Inter e Milan

Preso atto delle difficoltà di De Ketelaere e Adli, Maldini sta provando a sondare il terreno per capire i margini di un eventuale inserimento per Zaniolo. La concorrenza è spietata (Premier), la possibile alternativa potrebbe arrivare proprio dall’Inghilterra: Ziyech è un pensiero ricorrente ormai da diversi mesi a Milanello. L’Inter, invece, si cautela in caso di addio a Dumfries: l’alternativa, bloccata da settimane, è il canadese Buchanan del Bruges. Ma la priorità in questo momento per i nerazzurri è definire la situazione Skriniar, telenovela che rischia di concludersi molto male per i nerazzurri.

Terremoto Juve, bloccate le trattative

Il tremendo scossone di venerdì sera, con la maxi penalizzazione in classifica e la prospettiva di dire addio alle coppe per un bel pezzo, ha bloccato tutte le trattative della Juventus. Quella per Kiwior, a dire il vero, era già finita prima della stangata, visto l’inserimento fulmineo dell’Arsenal. Dallo Spezia potrebbe arrivare comunque Holm, mentre sono congelati per il momento gli affari Grimaldo (a parametro zero dal Benfica) e De Paul (in rotta con l’Atletico Madrid).

Il sogno della Roma e le mosse del Napoli

Se il Milan vede in Ziyech una difficile alternativa per l’attacco, l’esterno ormai in esubero nel Chelsea è il sogno dichiarato della Roma per l’eventuale post Zaniolo. Ai giallorossi continua a piacere anche Aouar, che a giugno lascerà a zero il Lione. Capitolo Napoli: fissate per domani le visite mediche di Gollini, ormai definito lo scambio con la Fiorentina che coinvolge anche Sirigu. Per il futuro, viste le sirene inglesi che attirano Meret (sondaggi in corso dal Tottenham) il club azzurro segue con attenzione i progressi di Caprile, portiere del Bari, altro club della famiglia De Laurentiis.