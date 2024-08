Calciomercato, Juventus e Napoli salutano Chiesa e Osimhen: pronte le offerte di Liverpool e Chelsea

I bianconeri sul punto di cedere l'esterno ai reds per 15 milioni, gli azzurri aspettano l'offerta ufficiale dei blues: altri due big salutano la Serie A e approdano in Premier League

Verrebbe da dire che così facendo il divario tra la Serie A e la Premier League non farà altro che aumentare. Perché se due giocatori molto importanti come Federico Chiesa e Victor Osimhen saluteranno l’Italia alla volta dell’Inghilterra, forse qualche riflessione andrebbe fatta, fermo restando la specificità delle due situazioni.

Juve, intesa con il Liverpool per Chiesa

Come ha riportato su X il giornalista Fabrizio Romano, Liverpool e Juventus sono in contatto diretto per l’affare Federico Chiesa. Le trattative sono in corso e si cerca un accordo: il punto non è tanto il cartellino, bensì l’ingaggio. Il giocatore percepiva alla Juve uno stipendio da 5,5 milioni + bonus all’anno, e non è disposto a scendere sotto tale cifra. Per un club come il Liverpool questo non dovrebbe rappresentare un problema, né tantomeno dovrebbe esserlo il costo del cartellino: la Juve ha necessità di cederlo per non meno di 15 milioni, per non realizzare una minusvalenza a bilancio. E su questa cifra le due dirigenze dovrebbero trovare l’intesa nelle prossime ore.

Chiesa-Barcellona, la pista si raffredda

Nelle ultime ore era rimbalzata la notizia di un forte interessamento del Barcellona per l’ormai ex bianconero, ma gli intoppi burocratici e finanziari per l’ingaggio di Dani Olmo hanno rallentato la trattativa: come riportato da Sky Sport, il giocatore e il suo agente, Fali Ramadani, aspetteranno ancora circa 24 ore per capire se i blaugrana riusciranno a registrare Dani Olmo. Se il Barça non darà garanzie, allora l’entourage di Chiesa si guarderà intorno con il Liverpool di Slot che si è fatto avanti con decisione. La tempistica, a poche ore dalla chiusura del mercato, è fondamentale.

Napoli, Osimhen vicino all’addio

Venendo in casa Napoli, il destino di Victor Osimhen potrebbe avere finalmente un epilogo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe finalmente rotto gli indugi e sarebbe pronto ad acquistare a titolo definitivo l’attaccante nigeriano. Nei giorni scorsi il suo manager, Calenda, aveva chiesto maggior rispetto per il suo assistito, dopo che il Psg si era ritirato dalla trattativa. Prima una doppia offerta a giugno per lui e Kvara, poi una seconda solo per Victor, con il Napoli a rispondere sempre picche. A quel punto, comunicazioni interrotte tra Parigi e Napoli.

Osimhen, no all’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita non è mai stata una vera opzione per Osimhen, che ha continuato ad aspettare e sperare, mentre il Napoli prendeva Romelu Lukaku per la gioia di Antonio Conte. Svolta vicina, a questo punto: il Chelsea si è convinto a formulare un’offerta per l’acquisto del nigeriano, che nelle prossime ore verrà recapitata sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis.

Chelsea-Osimhen, un sogno che si realizza

Domenica era arrivata sul tavolo del presidente l’offerta dell’Al Ahli da circa 70 milioni di euro, ben lontana dalla clausola di 130 milioni. Probabilmente, sempre secondo quanto riporta la Gazzetta, quella del Chelsea si avvicinerà a quella araba, garantendo a Osimhen uno stipendio da 10 milioni netti a stagione. Victor potrebbe dunque ripercorrere le orme del suo idolo di sempre, quel Didier Drogba che è sempre stato un suo grande “sponsor”: coronerà il sogno di giocare in Premier, Maresca avrà il centravanti che mancava. E la Serie A due fortissimi giocatori in meno.

