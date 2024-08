Calciomercato: Chiesa al Barca apre a Koopmeiners alla Juve, Osimhen aspetta il Psg, sfuma Danso alla Roma

Ufficiale l'arrivo di Cuadrado all'Atalanta, slitta la firma di Palacios per l'Inter, 'O Riley al Brighton libera Gilmour per il Napoli

Big Ben sta per dire stop e sono giornate caldissime sul mercato. Frenetiche ore per Giuntoli che vede la luce per le trattative in entrata e in uscita. Anche il Napoli lavora con la clessidra sul tavolo. Questo il resoconto della giornata odierna.

Il Barcellona più vicino a Chiesa

Il Barcellona fa sul serio per Chiesa ma ha il problema di trovare una sistemazione a Dani Olmo. Se non dovesse andare in porto il piano-A c’è sempre l’ipotesi Premier per l’attaccante azzurro. Il suo addio consentirebbe alla Juve di piazzare gli ultimi due colpi. Giuntoli cercherà di portare a Torino Jadon Sancho. Le formula individuata è il prestito oneroso –con partecipazione al pagamento dell’ingaggio di 9 milioni da parte del Manchester United – con diritto di riscatto. Il conto alla rovescia è partito. Domani potrebbe essere anche il giorno di Koopmeiners: pronta offerta da 55 milioni più bonus dopo che già ieri Percassi aveva lasciata aperta la porta per l’addio.

Osimhen aspetta il Psg

Sono ore di riflessione per Victor Osimhen. Il nigeriano lascerà il Napoli nei prossimi giorni, visto che gli azzurri hanno chiuso già per il suo sostituto: Romelu Lukaku. Chelsea, Psg, Al Ahli le squadre interessate, sia pur in maniera diversa. Il club arabo ha offerto 70 milioni di euro, De Laurentiis era disposto a trattare ma Osimhen no. Il bomber si è promesso al Psg ed aspetta. I francesi studiano i costi e potrebbero presentare all’ultimo una proposta sperando di convincere il Napoli a cedere il centravanti. Mentre Roberto Calenda, procuratore del centravanti, sui social network ha voluto precisare che “Osimhen è un giocatore del Napoli, con contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Quando ci sono state offerte importanti abbiamo sempre accettato le decisioni del club ma non è un pacco postale e vuol giocare in Europa”. Il Napoli intanto è più vicino a Gilmour: il Brighton infatti ha ufficializzato l’arrivo di O’Riley e può lasciar partire Gilmour.

Cuadrado ufficiale, Palacios no

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ha svolto le visite nelle scorse ore. Rinviata invece la firma di Palacios per l’Inter. Il difensore argentino ha sostenuto nella giornata le visite mediche. A differenza di quanto ipotizzato prima però, la sua firma non arriverà nella giornata di oggi. Nulla di preoccupante, solo alcuni problemi burocratici. La Roma accoglie Saud Abdulhamid: l’esterno destro classe 1999 è atterrato in Italia all’aeroporto di Roma – Fiumicino. Il calciatore arriva dall’Al-Hilal. Niente da fare invece per Danso. Almeno per il momento. Il Lens ha rifiutato infatti l’offerta dei giallorossi e si attende un rilancio per provare ad avvicinare le parti. Per il difensore la Roma ha messo sul piatto un milione per il prestito oneroso con un obbligo di riscatto da 21,5 milioni di euro al termine della prossima stagione a cui aggiungere un eventuale bonus di un altro milione di euro. Il club francese parte invece da una valutazione di 25 milioni di euro per un’eventuale cessione a titolo definitivo.