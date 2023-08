Calciomercato oggi 27 agosto - Il Napoli prende Lindstrom, la Roma aspetta il sì di Lukaku

I giallorossi hanno l'accordo con il Chelsea, si tratta sull'ingaggio: l'Inter aspetta Pavard, la Lazio ad un passo da Guendouzi, Pereyra torna all'Udinese

27-08-2023 21:04

Nel bel mezzo della seconda giornata di campionato infuriano le trattative. Il mercato è agli sgoccioli, e malgrado gli auspici espressi spesso da tecnici e dirigenti, potranno ancora esserci soprese e colpi di scena da qui alla fine delle trattative.

Napoli, ecco Lindstrom

Colpo importante della giornata è quello del Napoli, che si è assicurato, come riportato da ‘Bild’, il danese Jesper Lindstrom dall’Eintracht. L’esterno offensivo è in viaggio verso l’Italia e, con ogni probabilità, prenderà il posto di Lozano, diretto verso il ritorno al PSV Eindhoven. La richiesta dell’Eintracht per il cartellino era di 35 milioni di euro, ma le cifre dell’accordo con il Napoli non sono ancora trapelate. Nel pomeriggio l’esterno era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Mainz.

Roma-Lukaku, si lavora sull’ingaggio

Tiene sempre banco la vicenda-Lukaku, ormai ad un passo dalla Roma. L’accordo per il prestito con il Chelsea è stato trovato a 5 milioni più bonus. Si tratta ancora sull’ingaggio: il giocatore percepiva oltre 11 milioni, ma la disponibilità a scendere a 7,5 milioni potrebbe far chiudere positivamente la trattativa. Mourinho conta di avere presto con sè Big Rom, con la consapevolezza che sulla sua condizione ci sarà però da lavorare dopo due mesi di allenamenti lontano dal gruppo.

Inter, Pavard “stressato” del Bayern Monaco

Altro fronte bollente ormai da giorni è quello della trattativa Inter-Pavard. In casa nerazzurra si resta molto ottimisti per lo sbarco a Milano del terzino francese. All’inizio della prossima settimana Marotta e Ausilio contano di avere il via libera del Bayern Monaco per il difensore. Come riporta la ‘Bild’, il Bayern Monaco fa sapere che il francese lamenta ancora problemi alla schiena e addirittura un senso di “nausea” dovuta allo stress psicologico per lo stallo nel trasferimento all’Inter. In ogni caso, non è stato convocato per la partita di oggi contro l’Augsburg.

Lazio-Guendouzi, quasi fatta

La trattativa tra Lazio e Marsiglia per Guendouzi è molto calda: l’affare è in dirittura d’arrivo e il francese rinforzerà la mediana di Maurizio Sarri dopo Kamada e Rovella. Il club biancoceleste avrebbe raggiunto un accordo verbale con il franco-marocchino per un contratto quinquennale a 2.8 milioni di euro annui. Ora il club capitolino deve raggiungere l’intesa con l’Olympique Marsiglia. Il Monza sfoltisce la rosa. Mario Sampirisi si trasferisce alla Reggiana, in Serie B, a titolo definitivo. Il difensore va a rinforzare quindi la squadra di Nesta, che ieri ha giocato e rimontato da 0-2 a 2-2 in casa del Como.

Beto all’Everton, Kaio Jorge verso il Frosinone

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Beto oggi volerà in Inghilterra da Trieste e nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche con l’Everton: il suo trasferimento in Premier League è imminente. In casa Juventus, dopo aver raggiunto già da tempo un’intesa con il Frosinone per un prestito secco, si aspetta nelle prossime ore la decisione definitiva di Kaio Jorge, raggiunto dal suo agente a Torino. Sempre i bianconeri hanno ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Frabotta al Bari. Intanto Roberto Pereyra è in trattative con l’Udinese per tornare in bianconero dopo la scadenza del precedente contratto.