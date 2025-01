Calciomercato: Vlahovic offerto al Manchester United, Scuffet al Napoli ma sfuma Chiesa, Ricci verso il Milan

I bianconeri possono piazzare in Premier anche Douglas Luiz e puntare su Zirkzee e Hancko, Okafor verso l'addio: Rashford-Milan si può fare

Giornata senza grandi sussulti sul mercato ma diversi ami sono stati gettati in mare in vista dei possibili colpi dei prossimi giorni.

La Juve vuol dare in Premier Vlahovic e Douglas Luiz

Juve sempre alla ricerca di un difensore. Il favorito è sempre lo stesso, David Hancko, ma il nome nuovo, e molto intrigante, è quello di Ronald Araujo, difensore del Barcellona. Centrale di piede destro, nazionale uruguaiano, in questa stagione finora ha collezionato una sola presenza (in Coppa del Re) a causa di un brutto infortunio in Coppa America che lo ha tenuto fuori a lungo.

Giuntoli sta cercando di capire la fattibilità dell’affare: se il Barcellona aprisse a un trasferimento temporaneo la Juventus ne approfitterebbe volentieri. Restano in corsa anche Antonio Silva e Kevin Danso. Per l’attacco dall’Inghilterra parlano di un possibile scambio con il Manchester United: Vlahovic per Zirkzee

Anche Douglas Luiz potrebbe andare a giocare in Inghilterra. In questi giorni due club della Premier League hanno manifestato un interesse concreto nei confronti dell’ex Aston Villa. Il centrocampista non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in Inghilterra.

Niente Napoli per Chiesa, arriva Scuffet

Scambio di portieri in casa Napoli: Caprile va al Cagliari di Nicola, visite mediche in agenda domani per il vice di Meret, Scuffet in azzurro. Sfuma invece il sogno Chiesa per Conte. Interpellato dal portale 365scores, Fali Ramadani, agente dell’attaccante, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: “Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore – le sue parole – Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

In casa Milan secondo Relevo la trattativa per l’approdo in Germania dell’ex Salisburgo Okafor, che piace al Lipsia, sarebbe a buon punto. Fuori Okafor, dentro Rashford: i tifosi rossonero sperano. Concreto anche il pressing su Ricci del Torino: se non arriva a gennaio, lo farà a giugno.

A Verona per la difesa il profilo seguito è quello di Ville Koski, centrale finlandese che veste la maglia dell’Nk Istra, nel campionato croato. In attacco invece resta accesa l’ipotesi del ritorno di Karol Swiderski. Ufficiale il passaggio di Godfrey dall’Atalanta all’Ipswich Town in prestito fino a fine stagione.

Atalanta su Cherki

Il Torino cerca con urgenza un attaccante. Tra i nomi c’è sempre quello di Beto, ex Udinese ora all’Everton che interessa anche alla Roma. L’Atalanta infine prova il colpaccio per il reparto offensivo tentando Rayan Cherki del Lione.