Calendario Serie A 2023-24: dove vedere il sorteggio in diretta

Mercoledì 5 luglio scopriremo il calendario della Serie A 2023-24: curiosità per le date dei derby e dei big match. E spunta anche una partita il venerdì sera.

04-07-2023 10:27

È ufficialmente iniziato il countdown che porta allo start della Serie A 2023-24. Domani, 5 luglio 2023, sarà il giorno della presentazione e del sorteggio del calendario del massimo campionato italiano. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere tutto in diretta Tv e streaming online.

Dove vedere il Sorteggio del Calendario della Serie A 2023-24 in Diretta Tv e Streaming

Si tratta del primo evento ufficiale della nuova annata sportiva: il sorteggio del calendario di Serie A apre formalmente la stagione 2023-24. All’indomani di un mese di giugno costellato da indiscrezioni e prime importanti trattative, sta per alzarsi il sipario sul campionato più importante del calcio italiano, pronto a ripartire dai campioni d’Italia in carica del Napoli e da una stimolante battaglia per il vertice della classifica, nonostante l’intervento a gamba tesa di Premier e Saudi League sul mercato nostrano.

La cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2023-24 sarà trasmessa in diretta streaming online su DAZN, broadcaster scelto dalla Lega Calcio per questo prestigioso rito di iniziazione. Effettuando il login con le proprie credenziali sulla piattaforma streaming, o accedendo tramite la sezione “App” di SkyQ, sarà possibile assistere al sorteggio del calendario di Serie A in tempo reale, a partire dalle ore 12.00 di domani. Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro dell’evento.

Serie A 2023-24: Date, Come Funziona il Calendario Asimmetrico

La Serie A inizierà il 20 agosto 2023, con anticipi e posticipi del primo weekend ancora da stabilire. Previste quattro soste per le gare delle nazionali, tre prima della fine dell’anno solare: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e, infine, il 24 marzo 2024, l’ultima prima dell’Europeo che potrebbe vedere protagonista l’Italia di Roberto Mancini. No al Boxing Day alla vigilia di Natale, ma si continuerà a giocare in pieno periodo natalizio, il 30 dicembre 2023. Poi, si tornerà in campo nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2024, ma senza le quattro squadre impegnate in Supercoppa Italiana.

Come accaduto l’anno scorso, il calendario sarà asimmetrico: il girone di ritorno, dunque, non rispecchierà quello d’andata, con un mix di partite che, sulla carta, conferirà al campionato maggiore imprevedibilità. Non potranno affrontarsi le stesse compagini nel girone di ritorno se prima non saranno trascorse almeno 8 giornate dal confronto d’andata.

Partite Serie A 2023-24: si gioca anche il venerdì, sabato sera in chiaro su Mediaset

Non si è ancora chiusa definitivamente la querelle relativa all’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2023-24. Di fatto, uno dei motivi che ha spinto la Lega Calcio a posticipare il sorteggio del calendario al 5 luglio, in attesa di una nuova riunione con i broadcaster interessati, prevista per il prossimo 14 luglio.

È evidentemente in calo l’appeal del massimo campionato italiano. Gabriele Gravina e il presidente Casini si aspettavano di superare il tetto del miliardo di euro per i diritti Tv della Serie A, ma la prima proposta economica ha sfiorato appena i 700 milioni di euro, confermando il divario tra domanda ed offerta. Una forbice che andrà ridotta per evitare un nuovo danno di immagine alla Lega Serie A, che sta per cambiare il mosaico del palinsesto televisivo nel fine settimana.

Salvo sorprese, infatti, la nuova Serie A sarà visibile ancora una volta su DAZN, che ha incorporato anche i contenuti streaming di Eleven Sports Italia, piattaforma che ha trasmesso la Serie C nel recente passato e chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 24 luglio. Probabile che venga confermato il medesimo assetto della passata stagione: 10 partite su DAZN e 3 in co-esclusiva su Sky Sport, con particolare riferimento alla partita del venerdì sera e al lunch match domenicale, ma con la novità rappresentata dal match del sabato sera in diretta Tv in chiaro su Mediaset.

“Siamo nel momento decisivo”, ha precisato Lorenzo Casini al termine dell’assemblea di ieri, consapevole dell’ennesima fumata nera e della necessità di trovare un accordo entro il 2 agosto, complici i 30 giorni di proroga previsti dal bando. Un nuovo passo avanti, in tal senso, potrebbe essere registrato già nella giornata di venerdì, 7 luglio, quando l’AD Luigi De Siervo e i vertici di Lega Calcio e Federazione si rivedranno in occasione di un Consiglio Federale di capitale importanza.