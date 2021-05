Calvario Smalling: infortunio muscolare in Roma-Man Utd

Un’altra nota amara nel finale di stagione della Roma. Chris Smalling prosegue nel suo calvario fisico, rimediando un infortunio alla mezz’ora del match di Europa League col Manchester United.

Un problema muscolare ha frenato l’ex della sfida, costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo e ad abbandonare la semifinale di ritorno dell’Olimpico: l’entità del ko di Smalling, andrà valutato nelle prossime ore.

Al posto del centrale britannico, Fonseca – che in un primo momento aveva deciso di inserire Kumbulla – ha optato per l’ingresso in campo del giovane centrocampista Ebrima Darboe.

OMNISPORT | 06-05-2021 22:10