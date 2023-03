Caressa: “ Si parla di giovani e poi i titolari sono Acerbi e Toloi”

Ancora il giornalista di Sky; “Il calcio è in continua evoluzione, quello di adesso, Jorginho e Verratti non possono essere intoccabili.

24-03-2023 08:13

Dopo la sconfitta dell’Italia nella prima sfida di qualificazione ad Euro24 contro l’Inghilterra, Fabio Caressa – giornalista di Sky – commenta così le scelte del commissario tecnico Roberto Mancini.

Il pensiero di Caresse: “Non so se è finita l’era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano intoccabili.

Il calcio è in continua evoluzione e quello di adesso non può essere quello di due anni fa. Oggi ci hanno aggredito alti, sfidandoci uno contro uno e senza un giocatore fisico in mezzo fai fatica. Il 4-3-3? Dietro abbiamo tutti giocatori che giocano a tre nelle squadre di club”.

Conclude con un’analisi: “Si parla tanto dei giovani e poi Scalvini non gioca e ci si affida all’esperienza di Acerbi e Toloi.

È però un momento in cui bisogna cambiare e affrontare la realtà”.