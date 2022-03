Cassano controcorrente su Allegri: Colpa del flop Juve è di un altro

19-03-2022 11:44

La ferita aperta dall’eliminazione in Champions sanguina ancora. La Juventus è crollata nel finale contro il Villarreal, vedendo svanire in un colpo solo la qualificazione ai quarti di finale e una decina di milioni. Di chi è la colpa? Se molti tifosi e tantissimi addetti ai lavori hanno indicato in Allegri il principale responsabile della debacle, Antonio Cassano condivide solo in parte. Per lui il tecnico livornese ha le sue colpe e potrebbe essere esonerato: ma il responsabile principale è un altro.

Cassano, punture ad Allegri e Arrivabene

Nel commentare il ko bianconero alla Bobo TV, l’ex trequartista di Bari Vecchia si è soffermato sul tecnico: “La Juve ha avuto tre occasioni clamorose nel primo tempo, una grande giocata di Cuadrado per Morata e due occasioni di Vlahovic. Ha fatto mezz’ora con entusiasmo. Non fateci il funerale dice Allegri? Io divento matto. Sento Arrivabene che non è cambiato il programma triennale, la nostra idea era arrivare al quarto posto e agli ottavi. Di cosa stiamo parlando? Arrivabene non c’entra niente col calcio”.

Cassano sottolinea il grave errore di Agnelli

Ma chi ce li ha messi lì, l’allenatore e l’ad? Cassano incalza: “La cosa più grave è che Emery diceva calma ai suoi e Allegri diceva anche lui calma. Calma di che? La Juve è tre volte più forte del Villarreal, ha venti nazionali. Arrivabene, Allegri: per fare una rivoluzione seria come il Barcellona, gli incompetenti via. Serve uno staff che parli solo di calcio. Anche se arriva secondo e vince la Coppa Italia, ha fatto peggio dei predecessori. È un fallimento allucinante. E la colpa è anche di Agnelli che ha preso Allegri per quattro anni e gli ha speso cento milioni a gennaio”.

Cassano contro tutti, la reazione del web

Tanti e coloriti i commenti alle ultime dichiarazioni di Cassano. “Perché Cassano cosa c’entra con il calcio?”, chiede DragonJ. “Ammirevole la capacità di variare tra argomenti di Cassano, riesce agevolmente a dire castronerie sul calcio come sulla geografia”, è la battuta di John. Ma qualcuno come Adriano è d’accordo: “Cosa vuoi dirgli stavolta? Ha ragione in tutto e per tutto”. Mentre Rosario osserva: “Via Allegri, via Arrivabene, via Agnelli, via tutti: e poi Cassano con chi se la prende?”.

