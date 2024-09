Cesena-Modena 2-2, gol e spettacolo: fallo horror e rosso per l'ex Milan Caldara, i Canarini resistono in 10

Finisce in parità il derby tra il Cesena e il Modena. Rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria: la cronaca del match, i migliori e i peggiori

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Gol e tanto spettacolo: il derby tra Cesena e Modena è un climax d’emozioni che termina con una stretta di mano. Un 2-2 che non muove molto la classifica e che rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria per le due squadre. Una gara simile a un incontro di boxe con il primo colpo sferrato da Mendes, poi la rimonta bianconera con Bastoni e Shpendi e infine il pari siglato da Zaro. La sfida cambia copione dopo l’espulsione di Cadara al 64′, ma i padroni di casa non riescono a regalarsi il lieto fine.

Cesena-Modena, il racconto del match

L’anticipo di Serie B non si accende e nei primi dieci minuti resta tappata in un morsa tattica. Tanto palleggio e attenzione, ma poche emozioni. Il Modena muove bene il pallone sulla sinistra: Santoro trova Palumbo, che a sua volta cerca invano di pescare Mendes in area. Si sveglia anche il Cesena con un’azione personale di Adamo, che punta l’uomo, si accentra e calcia debolmente nelle mani di Gagno. Al 28′ i gialli passano in vantaggio con Mendes, bravo a sfruttare e finalizzare un bell’assist di Caso.

Dopo appena dieci minuti ci pensa l’ex Spezia Bastoni e riportare il derby sul pari con un rasoterra forte di sinistro dai venticinque metri. Sul finire del primo tempo Di Pardo devia un cross di Mangraviti colpendo il pallone con la mano, l’arbitro prima concede la punizione e poi dopo un consulto con il Var decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Shpendi che non sbaglia.

Nella ripresa inizia meglio il Modena: Battistella con un bel filtrante pesca Abiuso, stoppato in uscita da Pisseri. La squadra di Bisoli non si arrende e al 55′ segna il 2-2 con Zaro, bravo a staccare più in alto di tutti dagli sviluppo di un corner. Gli ospiti giocano meglio e sfiorano il ribaltone: Palumbo calcia bene e fa tremare la traversa. Al 64′ cambia il copione del match: Caldara entra in ritardo su Berti e in modo violento, l’arbitro prima lo ammonisce e poi lo espelle dopo un consulto al monitor.

Il Modena non demorde e con l’uomo in meno all’86’ spreca una grande occasione: Abiuso salta bene un difensore, ma viene ipnotizzato da Pisseri, autore di una grandissima parata. Dopo qualche giro d’orologio lo imita anche il suo collega Gagno, che nega a Van Hoojdonk la gioia del gol con l’aiuto del palo. Negli ultimi istanti il Cesena affonda, ma non riesce a segnare la rete dei tre punti.

CLICCA QUI PER RIVIVERE LE AZIONE SALIENTI

Top e flop del Cesena

TOP

Pisseri 7 – Fa la parata più importante nel momento più importante. Un miracolo che evita la sconfitta al Cesena.

– Fa la parata più importante nel momento più importante. Un miracolo che evita la sconfitta al Cesena. Bastoni 7 – Ormai non ha più un ruolo fisso, gli allenatori lo utilizzano dove serve. Dimostra di avere un piede da Serie A con un bel gol da fuori area.

Ormai non ha più un ruolo fisso, gli allenatori lo utilizzano dove serve. Dimostra di avere un piede da Serie A con un bel gol da fuori area. Shpendi 6.5 – Freddo e maturo, il contrario della sua carta d’identità. Tocca pochi palloni, ma quando lo fa non sbaglia e il più importante lo spedisce in rete.

FLOP

Curto 5 – Soffre gli inserimenti e i dribbling di Caso. Sui calci da fermo è distratto.

– Soffre gli inserimenti e i dribbling di Caso. Sui calci da fermo è distratto. Ciofi 5 – Non riesce a prendere le misure a Mendes e lo soffre fino al momento del cambio. La sua salvezza.

Top e flop del Modena

TOP

Mendes 7 – Mette la firma al match e stappa la partita, fino a quel momento bloccata su un copione statico.

Mette la firma al match e stappa la partita, fino a quel momento bloccata su un copione statico. Palumbo 7 – Semina diamanti per il campo e pennella la partita con giocate d’autore.

Semina diamanti per il campo e pennella la partita con giocate d’autore. Zaro 6.5 – Come Zoro in One Piece sfodera la spada e graffia la difesa avversaria, con uno stacco di testa che sfonda la difesa avversaria.

FLOP