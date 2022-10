Ultimo aggiornamento 25-10-2022 09:02

Prima giornata delle quinte partite dei gironi eliminatori di Champions League 2022-23. Oggi si giocano otto partite che hanno un notevole peso specifico in vista dello sprint finale. In campo due squadre italiane: Juve e Milan che affrontano due partite dal peso specifico enorme, anche se con prospettive molto diverse. Ormai siamo alla penultima giornata e si può dire che ormai i giochi sono fatti, però un passo falso adesso o una vittoria insperata può riaprire i discorsi e lasciare i verdetti definitivi all’ultima giornata.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Il programma di giornata inizia alle 18.45. Siviglia-Copenhagen sulla carta è un match che dovrebbe solo stabilire quale delle due andrà in Europa League e invece, in base al risultato di Borussia-Man City che si gioca alle 21.00 potrebbe clamorosamente riaprire i giochi rimandando tutto all’ultima giornata. Ma si tratta di suggestioni. Alla stessa ora si gioca soprattutto Salisburgo-Chelsea. I Blues con il doppio successo sul Milan, sono balzati al primo posto del girone seguiti a un punto di distanza proprio dagli austriaci. Il risultato è molto importante per il destino del Milan, specie se i rossoneri non riuscissero a fare bottino pieno in Croazia.

Alle 21.00 infatti si gioca Dinamo Zagabria-Milan. Le due squadre sono attualmente terze con 4 punti a testa e hanno perciò le stesse possibilità di passare il turno. Sarà durissima per Leao e soci. I croati sono stati capaci di battere il Chelsea e anche all’andata a San Siro furono avversario davvero rognoso per i rossoneri. Serve una vittoria senza se e senza ma.

Alla stessa ora scende in campo anche la Juve in un drammatico (o tragico a seconda dei gusti e del finale) Benfica-Juve. I portoghesi sono una bestia nera dei torinesi e sbancando lo Stadium nella partita d’andata, hanno di fatto segnato in modo chiaro il destino di Madama in questa brutta edizione di Champions. Tuttavia se è vero che la speranza è l’ultima a morire, la Juve ha intanto un risultato da centrare a qualunque costo: la vittoria. Con i 3 punti le distanze in classifica tra le due si ridurrebbero e chissà magari all’ultima partita pure i lusitani potrebbero incappare in una disfatta in Terrasanta come è accaduto agli spompi soldatini della truppa di Allegri (che nel frattempo dovrebbero battere il Psg). Possibilità che tutto ciò accada? Quasi zero, ma se la Juve vuole almeno provarci, stavolta deve davvero superarsi e sfatare il tabù Benfica. La partita è trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Nel frattempo il Psg ospita il Maccabi e dovrebbe staccare il biglietto per gli ottavi. Nelle altre partite in programma, in campo: Borussia-Man City, Celtic-Shakthar, Lipsia-Real Madrid.

Abbonati subito ad Amazon Prime Video e guarda gratis Inter-Viktoria Plzen

18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Salisburgo-Chelsea Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Siviglia-Copenaghen Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Benfica-Juventus Canale 5, Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Borussia Dortmund-Manchester City Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Celtic-Shakhtar Donetsk Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Dinamo Zagabria-Milan Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Lipsia-Real Madrid Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

PSG-Maccabi Haifa Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ Chi trasmette Benfica-Juve di Champions? E' trasmessa in chiaro su Canale 5 (e su Infinity e Sky in pay) alle 21.00 di martedì 25 ottobre 2022 Chi trasmette Dinamo Zagabria-Milan? La trasmettono Sky e Infinity dalle 21.00 del 25 ottobre 2022

VIRGILIO SPORT