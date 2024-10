Arbitri Champions: al Milan Zwayer che fece infuriare l'Inter, alla Juve Eskas che graziò l'Italia

Designati gli arbitri per le gare di martedì, in campo anche il Bologna impegnato in trasferta con l'Aston Villa: fischia il portoghese Pinheiro

L’Uefa ha ufficializzato gli arbitri delle gare di martedì valide per la terza giornata di Champions League. Il tedesco Zwayer, vecchia conoscenza delle italiane, dirigerà Milan-Club Brugge, il norvegese Eskas fischia in Juventus-Stoccarda mentre il portoghese Pinheiro arbitrerà Aston Villa-Bologna.

La squadra arbitrale per Milan-Club Brugge

Sarà dunque il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare a San Siro (martedì, ore 18.45) Milan-Club Brugge. Sarà coadiuvato dagli assistenti Robert Kempter e Dietz con IV uomo Badstubner, Dingert al Var e Storks all’Avar.

Zwayer fu coinvolto in una combine

La carriera del fischietto nato a Berlino il 19 maggio 1891 non è esente da macchie. Quella più clamorosa è datata 2005, quando fu squalificato per sei mesi: Zwayer era assistente dell’arbitro Hoyzer e ammise di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore tedesco. Nel 2009 la promozione in Bundesliga e dal 2012 è stato nominato internazionale fino alla direzione della finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori. Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var.

Lo scorso novembre Zwayer ha diretto la gara di qualificazione a Euro2024 dell’Olimpico tra l’Italia e la Macedonia del Nord. In quella circostanza annullò giustamente un gol a Raspadori per fuorigioco e assegnò un rigore agli azzurri dopo la conferma del Var per fallo di mano di Serafimov. Ma è soprattutto con le squadre italiane che i ricordi sono spiacevoli. Nel 2020 a pagare con l’eliminazione agli ottavi di Champions League fu la Juventus di Sarri: fischiò infatti un rigore inesistente al Lione di Rudi Garcia (Cesari definì imbarazzante la prova dell’arbitro). Male anche più di recente, in occasione del match di Europa League tra Brighton e Roma, quando nel primo tempo annullò una rete regolare ad Azmoun.

I precedenti di Zwayer con il Milan

Zwayer non ha precedenti col Milan ma di recente ha diretto in Champions Inter-Stella Rossa, annullando due gol ai nerazzurri.

La squadra arbitrale per Juventus-Stoccarda

Juventus-Stoccarda, in programma martedì allo Stadium alle 21, sarà diretta invece dal norvegese Espen Eskås, coadiuvato dagli assistenti Engan e Bashevkin con Hagenes IV uomo e gli olandesi Higler al Var e Dieperink all’Avar

Eskas graziò l’Italia con il Belgio

Classe 1988, Espen Eskas l’arbitro della federazione norvegese scelto per Italia-Belgio, non ha una consolidata esperienza internazionale (in Champions ha diretto solo 6 volte), eppure, la fiducia in lui da parte del designatore Roberto Rosetti è solida e soprattutto crescente. Esordio a Lipsia nel 2022, a Roma nell’ottobre 2023, quando la squadra di Mourinho giocava contro lo Slavia Praga in Europa League, fu bersaglio della critica per una mancata sanzione nei confronti di Bryan Cristante, che aveva rifilato una gomitata a Zafelris.

Beneaugurante un precedente, in Italia-Belgio quando non vide un rigore di Bastoni per fallo su Openda ma in Milan-Liverpool non convinse del tutto, danneggiando i rossoneri.

La squadra arbitrale per Aston Villa-Bologna

Infine a dirigere Aston Villa-Bologna (martedì ore 21) ci sarà il portoghese Joao Pinheiro coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Gonçalves IV uomo, Martins al Var e lo svizzero San all’AVar.