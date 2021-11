Champions, Chelsea-Juventus: dove vedere in diretta tv e streaming

23-11-2021 12:44

Chelsea-Juventus è una partita del quinto turno del girone H della Champions League 2021-22. In questo momento la Juve è in testa al girone a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite e ha già conseguito la promozione agli ottavi con due giornate di anticipo. Il Chelsea insegue i torinesi al secondo posto con 9 punti.

Nella partita di andata, la Juve disputò una partita di sofferenza ma riuscì a controllare bene Lukaku e gli altri Blues, risultato finale fu 1-0 segnato da un bellissimo gol di Federico Chiesa a inizio secondo tempo. La partita di stasera sicuramente sarà un ottimo banco di prova per entrambe le formazioni. Qualche patema in più ce l’ha il Chelsea che in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dello Zenit contro il Malmoe, dovrebbe aspettare lo scontro diretto con i russi per essere certo della promozione al turno successivo. Ma stiamo parlando di eventualità con poche probabilità di riuscita.

La Juve viene da una buona vittoria sul campo della Lazio e ha confermato quanto di buono e meno buono mostrato dalla squadra sin qui. Poco gioco, poca propensione alla creazione di occasioni da gol, non molto dinamismo a centrocampo, baricentro basso, ma anche una difesa in via di assestamento nei suoi uomini più importanti (Bonucci-DeLigt-Szczesny), l’esplosività di Chiesa e una maggiore consapevolezza dei propri valori. Il Chelsea come la Juve viene da una brillante vittoria esterna in campionato sul terreno del Leicester e ha recuperato quasi tutti i suoi uomini decisivi.

Probabili formazioni di Chelsea-Juventus

Il Chelsea recupera in mediana il suo uomo ovunque Kantè, ma in attacco dovrebbe far partire Lukaku dalla panchina perché in condizioni fisiche non perfette. Ma i campioni d’Europa non si scompongono e possono contare su Timo Werner. La Juve è a Londra in formazione rimaneggiata. Allegri deve rinunciare a Danilo, Chiellini, Bernardeschi. Quindi dovrebbe puntare con una difesa 4 rilanciando Alex Sandro sulla corsia di sinistra, mediana a 4 con Bentancur a far legna con Locatelli e McKennie. In attacco Dybala è a disposizione ma probabilmente Allegri opterà per Chiesa-Morata.

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel.

(3-4-2-1) Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Ziyech; Werner. All. Tuchel. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri.

Dove vedere Chelsea-Juve in tv e streaming

Chelsea-Juventus è in programma alle ore 21.00 su Canale5 in chiaro e sui canali Sky in abbonamento. Per vederla in streaming le piattaforme di riferimento sono MediasetPlay e SkyGO. Se invece preferite una diretta testuale, la migliore è sempre su Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT