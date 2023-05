Champions, come arriva il Milan al derby: Leao manda in ansia Pioli

I rossoneri hanno ritrovato il successo in campionato contro la Lazio e sperano di chiudere tra i primi quattro. Ora la sfida d'andata all'Inter con il portoghese in forte dubbio.

07-05-2023 14:30

Il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato a San Siro contro la Lazio e ha tutte le intenzioni di provare a chiudere il campionato nei primi quattro posti per qualificarsi alla prossima Champions League. Ora è quinto a due punti dall’Inter, che sarà mercoledì sera proprio l’avversaria dei rossoneri nell’euroderby di Champions, la semifinale d’andata con Istanbul nel mirino.

Milan, problema Leao per Pioli

A San Siro è arrivato il successo sui biancocelesti grazie alle reti di Ismael Bennacer e Theo Hernandez, però dopo appena dieci minuti è uscito dal campo Rafael Leao. Il portoghese ha sostenuto gli esami medici in mattinata e il responso è elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

L’evoluzione del suo quadro clinico verrà di certo monitorata giorno per giorno, con trattamenti continui. Leao ci proverà fino in fondo a essere a disposizione di Stefano Pioli per il derby d’andata. Ma una sua presenza in campo mercoledì a San Siro è di sicuro al momento in forte dubbio.

Milan, Pioli pensa alle alternative

Il portoghese non era sembrato comunque pessimista già dopo l’infortunio. Sabato all’uscita dallo stadio aveva rassicurato i tifosi dicendo: “Nessun problema, niente di grave“. Tanto che poi ha pubblicato di recente una storia Instagram con un messaggio bello chiaro: “Torno presto“.

Con lui in campo è di sicuro un altro Milan, ma Pioli è obbligato a pensare a un piano B e a chi schierare dal primo minuto lì davanti assieme a Brahim Diaz e Olivier Giroud, grandi protagonisti finora nelle notti di Champions League. Magari ci sarà un’occasione per Charles De Ketelaere e Divock Origi.

Milan, non benissimo senza Leao

Il bilancio dei rossoneri con il portoghese lontano dal campo non è affatto positivo. Una sola vittoria contro il Monza, cinque pareggi e due sconfitte nelle otto gare con Leao fuori per infortunio o squalifica. Uno di questi ko è poi arrivato proprio contro i prossimi avversari dell’Inter.

In questa stagione Leao ha saltato soltanto due partite per squalifica. A settembre non ha giocato contro il Napoli per l’espulsione nel match con la Sampdoria. Poi a marzo ha saltato la Fiorentina. Entrambe le gare sono finite con una sconfitta per 2-1. Non un bel presagio per l’euroderby.