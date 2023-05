Milan: Gioia a metà, la grande paura è per Leao: web scatenato

L'infortunio del portoghese mette un'ombra sul fondamentale successo contro la Lazio di Sarri

06-05-2023 16:56

Non si può esultare del tutto. Il Milan liquida la Lazio, rientra in piena corsa per un posto in Champions, recupera fiducia dopo l’avvilente pareggio con la Cremonese nel turno infrasettimanale ma sulla gioia rossonera pesa il macigno dell’infortunio di Leao. Il portoghese è uscito dopo neanche 11′ per un problema muscolare: le sue condizioni verranno valutate in questi giorni ma il rischio che possa saltare la semifinale di Champions contro l’Inter è più che concreto.

Milan, per i tifosi l’eroe è Theo Hernandez

A ridare il sorriso è stato il resto della squadra: lenta e prevedibile la Lazio, apparsa scarica di energie, mentre il Milan ha convinto in quasi tutti i protagonisti. Con un eroe su tutti, quel Theo Hernandez che ha segnato un eurogol simile a quello segnato con l’Atalanta. Sul web i fan si scatenano dopo il 2-0 alla Lazio: “Semplicemente il terzino sinistro più forte al mondo, e ci dovete stare totalmente. Semplicemente Theo Bernard François Hernández”

C’è chi scrive: “Theo Hernandez ci tiene così tanto ai tifosi milanisti che vuole provare a fargli scordare dell’infortunio di Leao così. Il terzino più forte di tutto il mondo” e ancora: “Theo Hernandez è illegale. È partito dalla sua area e da solo è andato fare gol con la palla che si infila all’incrocio del pali. Ti si ama, Theo”

Milan, tutti preoccupati per Leao: di chi la colpa?

L’altro lato della medaglia è l’infortunio di Leao: “Lo facevi giocare mercoledì, vincevi… Oggi panchina ed entrava se c’era bisogno gli ultimi 30…” oppure: “Eh si non serve il turnover pioliout eh?” e poi: “Infortuni in 4 anni? Io non ne posso più, questi ci fanno le macumbe arriviamo ai derby sempre distrutti”

C’è chi sentenzia: “L’infortunio di Leao è peggio di una sconfitta” e ancora: “già prima erano favoriti, senza Leao l’Inter ha la strada spianata verso la finale sulla carta” e infine: “Se con Leao mercoledì avevamo una mezza speranza di dargli almeno un po’ fastidio adesso è ufficialmente finita. Quel demone di Simone Inzaghi colpisce ancora”