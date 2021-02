Champions, dove vedere in diretta tv Porto-Juve: in chiaro o Sky

La Champions League 2020/2021 viene trasmessa per intero da Sky, che detiene i diritti anche per l’edizione di questa stagione della coppa per club più importante d’Europa. Anche quest’anno saranno trasmesse dalle emittenti del gruppo Mediaset (Canale5, Italia1, Rete4). In chiaro saranno trasmesse anche le semifinali e la finale. La speranza è di vedere almeno una tra Juventus, Napoli e Atalanta arrivare fino alle partite più importanti, altrimenti saranno comunque visibili altre partite di altissimo interesse. Per quanto riguarda lo streaming le partite della Champions League saranno visibili su Sky Go e, quando trasmesse in chiaro da Mediaset, anche su Mediasetplay. Per vedere tutte le altre partite della Champions però bisogna sottoscrivere un abbonamento con Sky.

Dove vedere Porto-Juve in diretta tv e streaming

Porto-Juventus è la partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. La partita è in programma il 17/2/2021 alle ore 21:00 sulla piattaforma Sky. Non è perciò tra le partite visibili in chiaro sui canali Mediaset.

La partita è visibile anche in streaming mediante le piattaforme SkyGO e NowTv.

Porto-Juve si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport.

La Juve arriva agli ottavi da vincente del gruppo G con un percorso quasi netto: sconfitta all’esordio casalingo dal Barcell0na, si è riscattata vincendole tutte e togliendosi lo sfizio di fare l’impresa di sbancare il Camp Nou per 0-3 e conquistando il primo posto nel girone ex aequo con i blaugrana a 15 punti. Una Juve non eccezionale tuttavia, che ha alternato, come in campionato d’altronde, momenti di ottimo gioco ad altri di lento possesso palla.

Il Porto invece è giunto secondo nel suo raggruppamento, il girone C, uno dei più squilibrati di questa stagione di Champions. I biancoblu hanno ottenuto 13 punti e si sono piazzati alle spalle del Manchester City. La terza, cioè l’Olimpiacos ha messo insieme complessivamente 3 punti! Insomma poco più che allenamenti per la squadra lusitana.

Le due squadre arrivano all’appuntamento Champions con umori simili e con problemi di formazione: per i bianconeri sarà particolarmente pesante l’assenza di Juan Cuadrado. Ma anche Sergio Conceicao ha i suoi grattacapi. I precedenti tra le due formazioni parlano decisamente a favore della Juve che è imbattuta, statistica pericolosa e bugiarda perché i Draghi quest’anno non hanno ancora subito un gol in casa in Champions alla faccia della presunta lentezza del pacchetto arretrato. Arbitro di Porto-Juve è lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

Dove vedere le partite di Champions in chiaro

Queste le partite degli ottavi di Champions, in programma sui canali Mediaset:

martedì 16 febbraio ore 21

Barcellona-Paris SaintGermain

Barcellona-Paris SaintGermain martedì 23 febbraio ore 21

Lazio-Bayern Monaco

Lazio-Bayern Monaco martedì 9 marzo ore 21

Juventus-Porto

Juventus-Porto martedì 16 marzo ore 21

Real Madrid-Atalanta

VIRGILIO SPORT | 16-02-2021 10:12