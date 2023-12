Champions, è dura per Inter, Napoli e Lazio: Zanetti ci crede, Mazzarri affascinato, Lotito Jr ottimista

I commenti dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions: Zanetti ritrova l'amico Simeone, Mazzarri pronto a un'altra notte di passione, Lazio con una montagna da scalare.

18-12-2023 13:20

Doppia sfida italo-spagnola per Inter e Napoli, opposte rispettivamente ad Atletico Madrid e Barcellona, mentre per la Lazio c’è la tedesca che incuteva maggiori timori: il Bayern Monaco. Non è andata benissimo nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions, ma poteva senz’altro andare peggio alle italiane, soprattutto a Inter e Napoli. Incontri d’andata in programma a febbraio, ritorno a inizio marzo.

Inter-Atletico Madrid, Zanetti e la sfida all’amico Simeone

Il primo a presentarsi ai microfoni per il commento è uno degli ultimi a essere arrivato a Nyon, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, entrato in sala proprio un attimo prima del sorteggio. Queste le sue considerazioni sull’Atletico Madrid: “Squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone, è stato mio compagno, è un mio amico e so bene come prepara le partite al meglio. Saranno due grandi sfide, senz’altro è stato un sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto per l’Atletico, conosciamo la sua storia, la sua cultura. Sarà un avversario difficile, ma anche noi lo saremo per loro. Ci faremo trovare pronti e speriamo solo di essere nella stessa forma di oggi. Lautaro? Sono molto felice per lui, sta attraversando un momento di forma straordinario”.

Napoli-Barcellona, Mazzarri: “Confronto affascinante”

Per il Napoli invece c’è il Barcellona, altra ‘Grande di Spagna’ ma dal presente meno glorioso del solito. Azzurri e Blaugrana di fronte per la terza volta nelle ultime cinque stagioni tra Champions ed Europa League (meglio non ricordare com’è andata nelle altre due). Così Walter Mazzarri sul sito ufficiale: “Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante“.

Rispetto per i campioni d’Italia da parte di Deco, dirigente dei catalani: “Partita molto bella, molto divertente, con due squadre che amano giocare al calcio, hanno qualità, tecnica e creatività. Noi stiamo giocando bene a momenti, ultimamente abbiamo avuto problemi con gli infortunati, non è facile giocare sempre con gli stessi undici. Speriamo di recuperare tutti i nostri elementi per il match contro il Napoli, in cui potremo mostrare tutte le nostre qualità”.

Lazio-Bayern Monaco, Lotito Jr crede nell’impresa

Una montagna da scalare, infine, per la Lazio, ma a Formello stanno già preparando scarponi, corde, caschi e tutto l’occorrente per l’arrampicata. Enrico Lotito, dirigente biancoceleste, commenta così l’abbinamento col Bayern Monaco, una delle più autorevoli pretendenti al successo finale: “Affronteremo il Bayern con la testa e l’impegno giusto, abbiamo preso una delle squadre più difficili del sorteggio, cercheremo di dire la nostra. Sarà difficile, ma se siamo arrivati fin qui vuol dire che abbiamo le qualità per batterci contro chiunque. Ci proveremo“.