04-10-2022 10:50

A punteggio pieno in Champions League e in testa alla classifica del proprio campionato, seppur in coabitazione con l’Atalanta. Con questo biglietto da visita di tutto rispetto il Napoli si presenta in casa dell’Ajax per la gara della terza giornata della Gruppo A della Champions League, in programma alle 21 alla Cruijff Arena.

Per far capire la portata del lavoro che stanno facendo Luciano Spalletti e i suoi giocatori si può osservare che tra le squadre partecipanti alla Champions solo Paris Saint-Germain e Real Madrid, quest’ultimo fresco di aggancio subito dal Barcellona in Liga, condividono con gli azzurri il doppio primato, in Europa e nel proprio campionato.

Tutto questo però non basta allo stesso Spalletti, consapevole che in un ambiente come quello di Napoli, facile ad accendersi come a deprimersi, bisognerà saper gestire sia i primi passi falsi che l’euforia derivante dall’auspicabile prosecuzione della serie utile. La partita della Cruijff Arena di Amsterdam sarà allora cruciale: il Napoli guida con 6 punti, Ajax e Liverpool inseguono a 3, quindi va da sé che il terzo successo su tre nel girone dopo quelli sui Reds e sui Rangers permetterebbe a Spalletti di “ammazzare” il raggruppamento e ipotecare il passaggio del turno, l’ideale per affrontare con maggior serenità il girone di ritorno in Champions e le ultime 7 partite di Serie A prima della pausa per il Mondiale.

François Letexier, l’arbitro di Ajax-Napoli

Per arbitrare la partita tra Ajax e Napoli la Uefa ha designato il francese François Letexier, al debutto assoluto con gli azzurri. A completare la quaterna tutta francese saranno gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, e il quarto uomo Jérémy Stinat. Al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, Avar sarà l’altro francese Benoît Millot.

Letexier, 33 anni, è considerato uno dei fischietti più promettenti d’Europa: è stato infatti il più giovane di sempre a debuttare nel massimo campionato francese, a soli 28 anni. Tre i precedenti con le italiane, ma solo uno a livello di club, nella scorsa Europa League in Bayer Leverkusen-Atalanta, vinta 1-0 dai bergamaschi. Ha diretto anche l’Under 21, nella sconfitta per 5-3 contro il Portogallo nei quarti di finale dell’Europeo 2021, e l’Under 19, sconfitta 1-0 in casa dalla Svezia nel 2017.

Ajax-Napoli, i precedenti

Protagonista abituale della scena europea dopo il ritorno in Serie A con l’era De Laurentiis, il Napoli ha affrontato negli ultimi anni tante big del calcio internazionale, dallo stesso Liverpool al Real Madrid fino a Barcellona e Psg. Mai, però, nella storia recente gli azzurri avevano incrociato l’Ajax.

Gli unici precedenti risalgono infatti agli ottavi di finale della Coppa delle Fiere 1969-’70: vittoria del Napoli per 1-0 al San Paolo con gol di Manservini e tracollo ad Amsterdam, con i Lancieri vittoriosi 4-0 dopo i tempi supplementari e quindi qualificati per i quarti.

Ajax-Napoli, le probabili formazioni

L’Ajax non sta vivendo un buon momento in campionato. Il passaggio da Erik Ten Hag, passato al Manchester United, ad Alfred Schreuder , ex Hoffenheim e Bruges e in passato vice proprio di Ten Hag all’Ajax, non è stato indolore, la squadra è reduce da una sconfitta, contro l’AZ, e un pareggio nelle ultime due partite, costati il primo posto proprio a vantaggio della squadra di Alkmaar. Per questo il tecnico sembra intenzionato a cambiare qualcosa a livello di uomini e anche tattico, abbandonando il 4-2-3-1 per tornare al 4-3-3. In porta sempre l’esperto Pasveer, in attacco si rivedono Kudus e Bergwijn.

Nel Napoli Spalletti dovrebbe concedere un turno di riposo a Mario Rui e il conseguente debutto da titolare a sinistra in difesa per Mathias Olivera. In attacco, con Osimhen ancora fuori, staffetta Simeone-Raspadori, con l’argentino titolare, mentre Lozano può prendere il posto di Politano. Per il resto confermata la formazione che ha steso il Torino.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: L. Spalletti.

Champions League, Ajax-Napoli: dove seguirla in tv e streaming

La partita tra Ajax e Napoli sarà visibile in diretta su Sky Sport, sui canali Sky Sport HD (253) e Sky Sport Arena (254). Non è prevista trasmissione in chiaro, il match sarà invece in diretta streaming su Sky Go, sulla piattaforma Now Tv e su Mediaset Infinity scaricando l’app Infinity+.