Per la quarta giornata del gruppo C di Champions League, l’Inter è di scena sul campo del Barcellona (ore 21:00). Una sfida che, di fatto, vale un posto negli ottavi di finale. All’Inter, forte del successo all’andata, andrebbe bene anche un pareggio, essendo a +3 proprio sui blaugrana (secondi alle spalle del capolista Bayern Monaco a punteggio pieno).

Champions, Barcellona-Inter: Inzaghi ha bisogno di Martinez

Dopo la vittoria a San Siro (con furiose polemiche), il Barcellona vuole riscattarsi in casa. Xavi, tecnico dei blaugrana, ha parlato di “finale”, per sottolineare l’importanza del match.

Se il Barça ha solo un risultato possibile (vincere, possibilmente con più gol di scarto), l’Inter, oltre a tentare il colpaccio esterno che chiuderebbe i conti, potrebbe anche “accontentarsi” di un pareggio. Senza Romelu Lukaku, Simone Inzaghi ha comunque fiducia nel suo gruppo e punta su Lautaro Martinez che, ad oggi, non ha ancora segnato in questa edizione della Champions League e non va in rete da ben sette gare di fila (ultimo gol contro la Cremonese a fine agosto).

Szymon Marciniak, l’arbitro di Barcellona-Inter

L’Uefa ha designato Szymon Marciniak come arbitro del match di Champions League Barcellona-Inter. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Tomasz Musiał sarà il quarto uomo. Tomasz Kwiatkowski-Stuart Attwell il duo al VAR.

Cinque i precedenti tra l’arbitro polacco e l’Inter con tre vittorie e un pareggio per i nerazzurri. L’ultima volta, tuttavia, non è stata positiva. Lo scorso febbraio, negli ottavi di Champions League, c’era Szymon Marciniak ad arbitrare Inter-Liverpool (0-2).

Barcellona-Inter, i precedenti

I precedenti non sono certamente favorevoli all’Inter, nonostante la vittoria a San Siro di una settimana fa. In Champions League, su 11 confronti, sei vittorie blaugrane e solo due nerazzurre (tre pareggi).

Oltre all’1-0 del turno d’andata dello scorso martedì, l’Inter ha battuto il Barcellona solo un’altra volta, ovvero nell’anno del Triplete (2010). Ci sono anche quattro precedenti in Coppa delle Fiere: tre vittorie per il Barcellona e una per l’Inter.

Barcellona-Inter, probabili formazioni

Xavi mette in campo la miglior formazione possibile con il triente Rapinha-Lewandowski-Dembelé. A centrocampo, oltre all’eterno Sergi Busquets, il duo delle meraviglie Gavi-Pedri.

Mastica amaro Simone Inzaghi che sperava di riavere a disposizione Romelu Lukaku (il belga potrebbe rientrare con la Salernitana). In attacco spazio a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, grande protagonista in campionato con il Sassuolo.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Garcia, Christensen, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Rapinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

Champions League, Maccabi Haifa-Juventus: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Barcellona e Inter (fischio d’inizio alle ore 21:00) sarà visibile in diretta su Prime Video. Sarà visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app di Amazon. Non è prevista la diretta in chiaro del match.