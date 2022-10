05-10-2022 09:45

Per la terza giornata del girone E di Champions League, il Milan fa visita al Chelsea. Il Diavolo si presenta allo Stamford Bridge, casa dei Blues, non tante assenze ma con il forte desiderio di portare a casa un risultato positivo per avvicinarsi ulteriormente al pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Milan, Pioli in totale emergenza ma con tanta fiducia

Il Chelsea ha iniziato la fase a gironi di Champions League in maniera pessima. I Blues sono ultimi, con un solo punto. Di fatto, devono battere il Milan per tornare in corsa.

D’altro canto i rossoneri, primi con quattro punti, potrebbero anche accontentarsi di un pareggio per mantenere invariato il vantaggio sul Chelsea. Il vero problema per Stefano Pioli è rappresentato dall’infermeria super affollata. In particolare, dei 12 indisponibili, pesano le assenze di Mike Maignan e Theo Hernandez, due colonne della squadra rossonera.

Danny Makkelie, l’arbitro di Chelsea-Milan

L’Uefa, per la partita di Champions League Chelsea-Milan, ha designato il fischietto olandese Danny Makkelie. Saraà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Allard Lindhout quarto uomo mentre al VAR ci sarà Dennis Higler con Pol van Boekel all’AVAR.

Il fischietto olandese ha arbitrato il Milan la scorsa stagione, nella decisiva sfida, a San Siro, contro il Liverpool (successo dei Reds per 2-1). Danny Makkelie ha, invece, diretto il Chelsea in tre occasioni (un successo per i Blues e due pareggi).

Chelsea-Milan, i precedenti

Nonostante siano due giganti del calcio europeo, Chelsea e Milan si sono affrontate solo cinque volte in sfide ufficiali. Tre confronti risalgono alla Coppa delle Fiere 1965-66 con un successo per parte e 1-1 nella partita spareggio (lancio della monetina favorevole agli inglesi).

C’è poi il doppio confronto nella fase a gironi della Champions League 1999-2000. Entrambe le gare si sono concluse in parità. Allo Stamford Bridge, 0-0 finale mentre a San Siro, 1-1 con reti di Oliver Bierhoff per i rossoneri e Dennis Wise per i Blues.

Chelsea-Milan, le probabili formazioni

Il Milan, falcidiato dagli infortuni, si affiderà a Oliver Giroud, grande ex della partita. Charles De Katelaere pare destinato a giocare da titolare con Brahim Diaz inizialmente in panchina. Fiducia ancora a Fodé Ballo-Touré dopo la rete all’Empoli.

Problemi anche per Graham Potter, alle prese con tante assenze, in particolare quelle di N’Golo Kanté e Edouard Mendy. In difesa ci sarà l’ex rossonero Thiago Silva mentre, come centravanti di riferimento, certa la presenza di Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Jorginho; Pulisic, Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

Champions League, Chelsea-Milan: dove seguirla in tv e streaming

La partita di Champions League Chelsea-Milan, in diretta a partire dalle 21:00, sarà trasmessa in tv in esclusiva da Amazon Prime Video attraverso le sue app su SmartTv. In streaming da smartphone, tablet e pc, la gara sarà visibile attraverso sito e app di Amazon Prime Video.