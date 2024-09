Champions League: per Lipsia-Juventus il miglior arbitro al mondo, le scelte per Atalanta e Bologna

Le designazioni per le gare di mercoledì, il portoghese Pinheiro dirigerà la Dea con lo Shakhtar, il montenegrino Boskovic per Liverpool-Bologna

Ha scelto il miglior arbitro del mondo il designatore Uefa Roberto Rosetti per la gara di Champions League di mercoledì sera tra Lipsia e Juventus, valida per la seconda giornata. A fischiare in Germania sarà Francois Letexier, il talento arbitrale francese che ha diretto la finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra.

La squadra arbitrale per Lipsia-Juventus

Il 35enne fischietto francese, più giovane di sempre ad arbitrare una finale degli Europei, sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Stinat IV uomo, Brisard al Var e Delajod all’Avar.

Letexier ha scalato tutte le gerarchie

Con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor oggi Letexier è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 era stato quarto ufficiale nella partita inaugurale Germania-Scozia, quella che tagliò le gambe al suo connazionale Turpin che era tra i favoritissimi della vigilia arbitrare la finale. Completamente sballata la sua direzione al debutto: già alla prima sera si giocò la possibilità di dirigere l’atto conclusivo.

La carriera di Letexier

Letexier aveva invece debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 65 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato cinque sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

Il portoghese Pinheiro per Shakhtar-Atalanta

Per Shakhtar-Atalanta, in programma sempre mercoledì, la scelta è caduta sul portoghese Pinheiro che sarà coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Goncalves IV uomo, Martins al Var e il tedesco Dankert all’Avar.

Il montenegrino Dabanovic per Liverpool-Bologna

Per l’altra italiana impegnata mercoledì, ovvero il Bologna che sarà impegnato ad Anfield Road con il Liverpool, designato il montenegrino Dabanovic che sarà coadiuvato dagli assistenti Todorovic e Jovanovic con Boskovic IV uomo, il polacco Kwiatkowski al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar.