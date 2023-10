Champions League, quanti big-match: riflettori su Psv-Siviglia e Manchester-Galatasaray

Il martedì di Champions League regala sfide spettacolari: il Galatasaray di Icardi insidia il Manchester United a Old Trafford. Arsenal di scena a Lens, Bayern Monaco a Copenhagen.

02-10-2023 11:37

Torna la Champions League con la seconda giornata della fase a gironi. Squadre in campo domani, con Inter e Napoli chiamate ad affrontare Benfica e Real Madrid in casa. Ricco il programma del martedì europeo: tra gli incontri più interessanti Manchester United-Galatasaray e Psv Eindhoven-Siviglia.

Gruppo A: Icardi sfida il Manchester United, Bayern in Danimarca

I campioni di Germania del Bayern Monaco sono di scena in Danimarca, dove affronteranno il Copenhagen, che al debutto ha sfiorato il colpaccio in Turchia col Galatasaray (2-2). I tedeschi, invece, hanno esordito col pirotecnico 4-3 ai danni dei Red Devils. Che, ora, non possono fallire all’Old Trafford contro Icardi e Mertens. Già, la sfida in Inghilterra potrebbe indirizzare le sorti di un girone che vede nel Bayern la grande favorita per la qualificazione agli ottavi, mentre il secondo posto è tutto da delineare.

Gruppo B: Trasferta in Francia per l’Arsenal, c’è Psv-Siviglia

Con il 4-0 sul campo del Bournemouth in Premier League, l’Arsenal arriva all’appuntamento con il Lens in gran spolvero e forte della vittoria con lo stesso risultato ai danni del Psv Eindhoven nella prima giornata di Champions. I francesi, in ripresa dopo un avvio di stagione disastroso, proveranno l’impresa davanti al proprio pubblico. Occhi puntati sulla sfida in Olanda tra Psv e Siviglia, con gli andalusi che all’esordio si sono fatti bloccare sull’1-1 dal Lens allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán. L’ex Napoli Lozano riuscirà ad aiutare i suoi compagni a conquistare i primi tre punti contro i campioni dell’ultima Europa League?

Gruppo C: C’è Union Berlino-Braga, Napoli spettatore interessato

Quando gli azzurri scenderanno in campo contro i fenomeni del Real Madrid allenati dal grande ex Carlo Ancelotti, saranno già a conoscenza del risultato tra Union Berlino e Braga, entrambe ko all’esordio. In Germania si gioca alle 18:45: l’undici di Leonardo Bonucci, che si è arreso agli spagnoli soltanto al 94′, punta a mandare al tappeto i portoghesi per rimettersi in carreggiata.

Gruppo D: il Salisburgo capolista ospita la Real Sociedad

Come il Napoli, anche l’Inter, che accoglie il Benfica, saprà il risultato finale dell’incontro tra Salisburgo e Real Sociedad, in programma alle 18:45. Gli austriaci vanno a caccia del bis dopo il sorprendente 2-0 in trasferta rifilato ai lusitani, mentre gli spagnoli, acciuffati nel finale da Lautaro Martinez, credono nel blitz.