Chi è Arthur Cabral, l'uomo scelto dalla Viola per il post-Vlahovic

Dusan Vlahovic e la Juventus sembrano essere sempre più vicini e a far sperare i tifosi bianconeri nell’acquisto del centravanti serbo sono anche i movimenti in entrata del mercato della Fiorentina. Daniele Pradè, direttore sportivo della Viola, avrebbe già individuato l’attaccante che dovrà sostituire Vlahovic nell’organico a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.

Fiorentina su Cabral per il dopo Vlahovic

Si tratta di Arthur Cabral, 23 anni, centravanti brasiliano del Basilea: secondo le principali testate sportive, la Fiorentina avrebbe già presentato un’offerta per il giocatore pari a 14 milioni di euro più 2 di bonus.

A Firenze, insomma, sembrano credere molto nel potenziale di Cabral, giocatore arrivato in Europa senza essere accompagnato da grande fama, come molti dei talenti scoperti negli ultimi anni dal Basilea).

Cresciuto nelle giovanili del Cearà, squadra della città di Fortaleza, Cabral è poi passato al Palmeiras, club con cui ha giocato appena 2 partite ufficiali, senza segnare gol. Gli attenti scout del Basilea avevano già posato gli occhi su di lui e ad agosto 2019 l’hanno preso in prestito dal club brasiliano.

Chi è Cabral

Approdato in Svizzera, Cabral ha impiegato davvero poco per ambientarsi. Nella sua prima stagione col Basilea il brasiliano ha segnato 14 gol in campionato e 2 in Europa League, poi in quella seguente s’è migliorato, arrivando a 18 gol nella Super League svizzera accompagnati da 2 centri nei preliminari di Europa League.

In questa stagione la consacrazione: Cabral ha già firmato 14 gol in 18 gare di campionato, ma soprattutto sta tenendo medie impressionanti in Europa: 8 centri nei preliminari di Champions League (praticamente ha segnato in ogni partita, con una tripletta all’Hammarby) e poi 5 reti in 6 partite della Conference League.

Gran fisico (è alto 186 cm) e tecnica decisamente superiore alla media, Cabral è dotato di un destro potente e molto abile in acrobazia. Sembra insomma pronto al salto di qualità nel campionato italiano e in un club ambizioso come quello di Commisso. In caso di partenza di Vlahovic, i tifosi della Viola potrebbero consolarsi con un giocatore tutto da scoprire.

