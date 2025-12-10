Chi è Oceane Dodin e perché la decisione di sbarcare su OnlyFans nasconde altro

La tennista è diventata un caso ma non per via degli aspetti meramente sportivi ma per la sua valutazione e le conseguenti decisioni

Che cosa spinge ad indagare sulle motivazioni, e le scelte, di Oceane Dodin, tennista francese fuori dalla top 400, capace di suscitare un simile interesse nell’opinione pubblica? La tennista, dotata ma mai diventata una delle protagoniste del circuito pro internazionale, aveva già diviso per una sua valutazione di matrice estetica e, di riflesso, con ripercussioni sul piano agonistico nel recente passato.

La 29enne si era ritirata dalla scena nel dicembre 2024 per curare una patologia all’orecchio interno, causa di disturbi fastidiosi che hanno afflitto la sportiva per un decennio. Ma di lei si chiede, si interroga non per la sua decisione di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva quanto per il suo debutto su OnlyFans, piattaforma per adulti.

Oceane Dodin, lo stop e il rientro dopo l’intervento

Oceane Dodin, tennista transalpina dalla buona tecnica ma non esplosiva, si dedica alla sua carriera senza particolari clamori fino all’interruzione della sua attività lo scorso anno quando comunica l’intervento. A fine settembre, Dodin è tornata in campo in un torneo ITF, una sorta di riscaldamento ma si è ritrovata al centro di un insolito caso social e mediatico dopo aver ammesso, in un’intervista, di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al seno. Un intervento insolito per via delle implicazioni.

Interrogata sull’accaduto, la tennista ha risposto al Daily Mail Sport liquidando la questione con una replica alquanto esaustiva: “Sapevo che la gente e i giornalisti ne avrebbero parlato perché, in questo sport, nessuno l’ha mai fatto prima. Ma per me non è niente di folle. Sono solo tette, niente. Non mi aspettavo che se ne parlasse così tanto”.

Non è l’unica diversità, rispetto al recente passato. Da quel che si appura e che poi è al centro dell’odierno interesse nei riguardi della tennista, ci sarebbe la sua decisione di essere presente sulla piattaforma, prima tennista a sbarcare su OnlyFans. Una decisione comune a colleghi, maschi, che aveva destato un certo clamore e che è stato spiegato con una risposta alquanto semplice: gli introiti derivanti per i tennisti. E anche per Oceane, della quale si sono occupati in patria anche Le Figaro e RMC Sport convenendo sula necessità di finanziare così un ritorno costoso, estremamente oneroso.

Chi è Oceane Dodin, il tennis e gli idoli Sharapova e Federer

Ma chi è Oceane Dodin e come è giunta a una simile valutazione? L’attuale condizione fisica ha inficiato la progressione che avrebbe voluto, portandola ad occupare la posizione numero 818 contro il suo best ranking, che l’ha vista salire al 46esimo posto della classifica WTA. Cresciuta nel mito di Maria Sharapova e di Roger Federer, ha imparato a giocare a tennis con i suoi genitori per via della sua condizione di figlia unica, con una certa inclinazione agli sport individuali. Il sostegno della Federazione francese l’ha condotta a sfondare la Top50, ma a causa dei problemi fisici e delle logiche legate al ranking questo obiettivo si è allontanato.

Dopo il rientro al tennis, Dodin ha annunciato di voler aprire un suo profilo sulla piattaforma quale prima giocatrice in attività a produrre contenuti si è aggiudicata attenzione e domande. La tennista ha affermato di voler offrire ai fan un “esclusivo dietro le quinte” e contenuti personali, creando un “universo in cui il tennis incontra la sensualità”. In cambio della produzione dei contenuti, OnlyFans supporterà la francese anche come sponsor, sebbene i dettagli dell’accordo non siano stati resi noti, come riportano i media francesi e tedeschi.

Tennis e OnlyFans, una relazione di profitti

In precedenza, l’ex giocatrice statunitense Ashley Harkleroad aveva aperto un profilo sulla piattaforma, ma lo aveva fatto dopo il ritiro dal tennis professionistico. Sachia Vickery aveva prodotto contenuti dopo uno stop per poi provare a rientrare nel circuito pro. Sul versante maschile si era parlato, in termini leggermente differenti, di un rapporto di sponsorship per Alexandre Muller e di un possibile legame anche di Nick Kyrgios con la piattaforma digitale.

Il suo commento, alcuni mesi addietro, fu eloquente: “Lanciarmi su OnlyFans è stato un gioco da ragazzi. Sta rivoluzionando i social media e volevo farne parte. Gli atleti non possono più limitarsi a presentarsi in campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro. Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per l’intero viaggio!”. Dettagli che aggiungono domande sulla natura di simili rapporti e che cosa vi sia di commerciale, dietro a simili decisioni.