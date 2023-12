Ciclismo, Ganna punta tutto su Parigi 2024: impresa doppio oro. "Roubaix? Potrei sacrificarla"

In una intervista Filippo Ganna delinea gli obiettivi per il suo 2024, focalizzato in particolare sui Giochi Olimpici di Parigi. Il campione piemontese mira a vincere l'oro a cronometro su strada e difendere il titolo su pista

30-12-2023 13:00

Filippo Ganna ha le idee chiare sul suo 2024, focalizzato sui Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il corridore e pistard attuale punta di diamante del movimento italiano (intorno a lui c’è quasi il vuoto, purtroppo da qualche stagione) mira a confermarsi ulteriormente dopo un’annata che in pista gli ha portato in dote due ori e un argento ai Mondiali di Glasgow, e su strada 18 podi tra cui sei vittorie, ambendo questa volta alla medaglia olimpica nella prova a cronometro. Ma non solo.

Le ambizioni di Ganna per Parigi 2024: “Devo alzare l’asticella”

In una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, approfittando di una pausa dagli allenamenti con la Nazionale italiana al velodromo di Montichiari (e a breve lo vedremo impegnato nel primo impegno su strada dell’anno, il Tour Down Under in Australia che dal 16 al 21 gennaio aprirà la stagione delle corse WorldTour), l’alfiere del team Ineos Grenadiers ha spiegato quali sono i suoi obiettivi principali per il 2024, legati principalmente alle Olimpiadi.

Ganna ha spiegato infatti che il secondo posto nella prova a cronometro su strada di quest’anno a Glasgow ha fatto scattare qualcosa nella sua testa. “Ho pensato subito che nel 2024 avrei dovuto alzare di più l’asticella“. Ecco quindi la volontà di ottenere l’oro olimpico che gli manca nella disciplina contro il tempo a Parigi, assieme a quello su pista nel quartetto ad inseguimento (in questo caso da difendere).

“Dovrò cercare di essere il miglior Filippo di sempre: nell’inseguimento a squadre, in più, ci sarà bisogno dei miei tre compagni migliori di sempre. Tutti e quattro dobbiamo essere impeccabili”, ha spiegato il pistard e corridore.

Il calendario 2024 di Ganna

Due successi che il campione piemontese intende cogliere, riuscendo nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio in due discipline cicliste diverse. E per fare ciò il suo calendario comporterà delle scelte e dei sacrifici. Dopo il Tour Down Under il successivo appuntamento in programma sarà la Volta ao Algarve del 15-19 febbraio, e poi la Tirreno-Adriatico e la classica monumento della Milano-Sanremo, dove quest’anno si è classificato secondo.

Dopo un periodo in altura il calendario di Ganna proseguire con il Tour of the Alps, e quindi il ritorno al Giro dove si prospetta una start list di tutto rispetto (in primis Tadej Pogacar, e poi ancora Simon Yates, il già secondo classificato nell’edizione 2021 Damiano Caruso, Geraint Thomas, un redivivo Nairo Quintana tornato all’ovile della Movistar e un Giulio Ciccone che ci crede ancora nella classifica generale, dopo la maglia a pois conquistata all’ultimo Tour de France).

Verso la rinuncia alla Parigi Roubaix? “Ci sarà anche nei prossimi anni”

In tutto ciò, in questa prima parte della stagione potrebbe saltare la Parigi-Roubaix negli impegni del corridore della Ineos. Ganna stesso nell’intervista alla Gazzetta ha rivelato che la squadra gli ha lasciato libertà di scelta (“Valuteremo più avanti se farla o meno”), ma l’impressione è che possa essere una tappa sacrificabile.

“La Roubaix cade in un periodo di mezzo tra tante cose. Può essere un’arma a doppio taglio. Una Roubaix perfetta, o al contrario ti può capitare un infortunio che ti compromette Giro e Giochi Olimpici. La Roubaux ci sarà anche nel 2025, 2026, 2027… l’Olimpiade, no”.

Per la cronaca, la cronometro individuale su strada di Parigi 2024 è prevista per sabato 27 luglio, mentre dal 5 al 7 agosto all’interno del programma su pista ci sarà l’inseguimento a squadre, dove Ganna dovrà difendere il proprio titolo conquistato a Tokyo.

