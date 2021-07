Ciclismo, Pello Bilbao attacca il CT dopo l'esclusione da Tokyo 2020

Pello Bilbao, corridore della Bahrain Victorious, non sarà presente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in quanto non è rientrato nei 5 scelti dal CT spagnolo Pascual Momparler. Oltre alla comprensibile delusione per la mancata convocazione, Bilbao è rimasto particolarmente deluso anche dal modo in cui la comunicazione della mancata partecipazione gli è stata comunicata.

Proprio lo spagnolo ha riportato al quotidiano Marca di aver appreso la notizia solamente mezz’ora prima della tappa di ieri del Tour de France. L’iberico si concentrerà ora sul restare nella top 10 della Grande Boucle, dopo averla recuperata proprio nella tappa di ieri vinta da Sepp Kuss. Tuttavia, non ha nascosto il risentimento e la delusione per questa scelta e per l’atteggiamento del CT, soprattutto visto che aveva sacrificato anche parte della sua stagione per i Giochi.

Queste le sue parole:

“Non sarò ai Giochi . Il ct me l’ha detto mezz’ora prima della partenza della tappa che non sarei andato. Tardi e male. Non mi è stato bene. Gli ho detto che volevo andare a Tokyo, per questo ho fatto il Giro meno intensamente, prima di venire al Tour, ma non ha voluto contare su di me. Gli ho detto che più gare faccio, più vado forte. Ha le sue ragioni e spero che si renderà conto dell’errore”.

OMNISPORT | 12-07-2021 19:17