Cittadella-Cremonese, moviola: arbitro in tilt su gol annullato e rigore, festival di gialli

La prova di Valerio Crezzini nell’anticipo di serie B al Tombolato analizzata ai raggi X, il fischietto senese ha ammonito sette giocatori

Valerio Crezzini, la scelta per Cittadella-Cremonese, è tra i neo-promossi in Can A-B. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. Se nelle categorie finora vissute non c’era l’ausilio del Var, stavolta la tecnologia potrà assisterlo al meglio nelle decisioni. La sua media in termini di penalty concessi è di una massima punizione ogni due partite. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze con 129 ammonizioni e 7 cartellini rossi. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Crezzini con Cittadella e Cremonese

Per il fischietto toscano è stata la prima volta sia con Cittadella che con Cremonese.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori più un allenatore

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Monaco con Castellone IV uomo, Maggioni al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Begic (FRO), Garritano (FRO), Tsadjout (FRO), Branca (CIT), Cassano (CIT), Rabbi (CIT), Ravasio (CIT). e il tecnico del Cittadella Gorini. RECUPERO: 2′ pt, 7′ st.

Cittadella-Cremonese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 9′ Partipilo cade in area, qualche protesta nei confronti del direttore di gara, che però lascia proseguire il gioco. Al 12′ giallo a Tsadjout per un fallo su Pavan. Al 27′ giallo a Ravasio per un fallo su Kalaj. Al 46′ Distefano raddoppia ma la rete dopo la revisione al VAR viene annullata per fuorigioco. Al 50′ Ammoniti Branca e Garritano per reciproche scorrettezze. Al 59′ cross in mezzo di Gelli, Ambrosino cerca di deviare in qualche modo ma spedisce di poco al lato prima di rimanere a terra dolorante per un contatto con Angeli. Per l’arbitro è tutto regolare ma dopo 2′ viene richiamato all’on field review ed assegna il rigore ai ciociari. Al 65′ ammonito il tecnico Gorini per proteste. All’81’ giallo per Cassano, che ferma la promettente azione per il Frosinone targata Ambrosino. All’87’ ammonito Rabbi per proteste. Al 93′ ammonito Begic e la gara dopo 7′ di recupero finisce 1-2.