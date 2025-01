Club Brugge-Juventus, dove vederla in tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Settima giornata di Champions, stasera 21 gennaio la sfida dei bianconeri a partire dalle 21 contro gli undici schierati dal Club Brugge

Trasferta belga per la Juventus di Thiago Motta, nel mezzo della sessione invernale di calciomercato e dopo l’incoraggiante risultato di 2-0 centrato contro il Milan. Incontro decisivo, quello in programma oggi martedì 21 gennaio contro il Club Brugge, appuntamento atteso in chiave classifica in questa settima giornata di Champions League.

A questo punto della competizione, è fondamentale vincere per i bianconeri per ottenere punti utili alla causa e fare un salto in avanti nella classifica. La Juventus ha accumulato 11 punti e occupa il 14° posto, il che impone concretezza in questa sfida lontana da Torino. La guida completa per seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Champions, Brugge-Juventus: quando si gioca

Dicevamo che si arriva a Brugge-Juventus con qualche incertezza legata più alla formazione e alle situazione individuali, lato bianconero. La Juventus di Thiago Motta sta tentando di risalire in campionato e l’ultimo risultato incassato contro il Milan lascia sperare che si sia superata la “sindrome da pareggio” anche in Champions, considerata la classifica. Una vittoria è indispensabile a sbloccare la situazione e per proseguire nella competizione, superando la zona playoff.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Club Brugge-Juventus

Dove: Jan Breydel Stadion, Bruges

Quando: martedì 21 gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Club Brugge-Juventus in TV

Dunque, chi vorrà seguire in diretta Juventus-Manchester City potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, quinta sfida nella competizione continentale, a partire dalle 21 live su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252.

Gli abbonati potranno seguire il match in diretta live sui canali indicati, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste a partire dalle 19:30.

Club Brugge-Juventus in streaming

Per quanti, invece, si volessero collegare da mobile o fossero nelle condizioni di non poter guardare la partita in diretta tv, l’alternativa è lo streaming di Brugge-Juventus. Come di consueto, l’abbonato a Sky potrà connettersi a quanto viene offerto dalle piattaforme e app predisposte. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso i dispositivi mobili via Sky Go (per gli abbonati Sky) o NOW attraverso l’app apposita scaricata sulle Smart tv.

Le probabili formazioni

Cambi per Thiago Motta che si prepara a questa sfida con un bagaglio di scelte tecniche e non di enorme impatto. Savona può giocare al posto di McKennie, che è uscito acciaccato dall’ultima partita ma è comunque disponibile. Così come Yildiz, che ha già superato l’affaticamento. Weah e Mbangula sugli esterni. In avanti Nico Gonzalez, fuori Vlahovic. A centrocampo occasione per Douglas Luiz.

CLUB BRUGGE (4-3-3); Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutgla, Tzolis. Allenatore: Hayena;

Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Jutgla, Tzolis. Allenatore: Hayena; JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Mbangula, Koopmeiners, Weah; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

L’arbitro della gara

La Uefa ha ufficializzato naturalmente anche gli arbitri.Il direttore della gara designato èBenoît Bastien, mentre gli assistenti sono Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Quarto ufficiale: Thomas Leonard; VAR: Willy Delajod; AVAR: Jérôme Brisard.