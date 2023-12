Conference League, Ferencvaros-Fiorentina: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Fiorentina già certa del passaggio del turno, ma a Budapest è chiamata a difendere il primo posto con il Ferencvaros: Italiano si affida ai migliori

13-12-2023 12:13

Ultimo atto della fase a gironi di Conference League, con la Fiorentina chiamata a difendere il primato del Gruppo F nello scontro diretto in Ungheria con il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Niente brutti scherzi: ci sono da difendere i due punti di vantaggio in classifica che valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Ed è per questo motivo che Vincenzo Italiano si affiderà ai suoi uomini migliori.

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in diretta tv e streaming

Ferencvaros e Fiorentina si affronteranno alla Groupama Arena di Budapest nella sesta partita della fase a gironi di Conference League che si disputerà giovedì 14 dicembre alle 18:45. Per quanto riguarda la copertura televisivo dell’evento, la partita andrà in onda sia su Dazn sia su Sky, attraverso i canali Sky Sport Max e Sky Sport. Diverse le opzioni per lo streaming: gli abbonati potranno infatti ricorrere alle app di Dazn e SkyGo, disponibili su pc, smartphone e tablet, oppure scegliere Now.

Partita: Ferencvaros-Fiorentina

Ferencvaros-Fiorentina Data: giovedì 14 dicembre 2023

giovedì 14 dicembre 2023 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Dazn, Sky Sport Max e Sky Sport (canale 253)

Dazn, Sky Sport Max e Sky Sport (canale 253) Streaming: Sky Go, Now, Dazn

Le probabili formazioni: le scelte di Italiano

Italiano è intenzionato ad affidarsi ai big per blindare la vetta ed evitare il playoff, che costringerebbe la Viola a disputare due partite in più. La Fiorentina si schiera con il 4-2-3-1, ecco le possibili scelte del tecnico: il portiere di coppa Christensen tra i pali, quindi pacchetto arretrato composto da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, decisivo anche nel pareggio con la Roma, e Parisi, che sostituirà lo squalificato Biraghi.

In mezzo al campo si va verso un tandem formato da Arthur e Mandragora, in vantaggio su Duncan. Sulla trequarti si registra il rientro dal primo minuto di Nico Gonzalez, con Bonaventura e Sottil. Beltran sarà il terminale offensivo.

Il pericolo numero uno tra gli ospiti si chiama Barnabás Varga: il 29enne attaccante ungherese ha segnato 17 gol in 20 presenze tra le varie competizioni, timbrando il cartellino anche nel match d’andata al Franchi.

Ecco le probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina:

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; C.Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; A.Traoré, B.Varga, Marquinhos. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dibusz; C.Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; A.Traoré, B.Varga, Marquinhos. Allenatore: Dejan Stankovic. Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano. Arbitro: Luis Godinho (Portogallo)

