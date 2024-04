Conference League, Fiorentina-Viktoria Plzen: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Al "Franchi" la squadra di Vincenzo Italiano sfida nuovamente la formazione di Koubek per accedere alle semifinali: scalpitano Belotti e Nico Gonzalez

Allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze va in scena il secondo round del doppio confronto che vale i quarti di finale di Conference League: la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo lo 0-0 in Repubblica Ceca, ospita il Viktoria Plzen, con l’obiettivo di staccare il pass per le semifinali della competizione continentale. Entriamo nel dettaglio di probabili formazioni e info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in diretta tv e streaming

La sfida Fiorentina-Viktoria Plzen, gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League, sarà trasmessa in diretta tv in HD sui canali Sky Sport e live in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Playstation e XBox.

La gara sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, Now e DAZN, con le rispettive applicazioni scaricabili su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta entrati all’interno della piattaforma, vi basterà selezionare l’evento di riferimento e assistere comodamente ai 90 minuti del “Franchi”. Calcio d’inizio previsto giovedì 18 aprile alle ore 18.45.

Aggiornamenti in tempo reale su formazioni ufficiali, risultato e marcatori del match sui canali social ufficiali di Fiorentina e Viktoria Plzen. La gara verrà raccontata in diretta anche su Rai Radio Uno, mentre potrete seguire la webcronaca testuale anche qui su Virgilio Sport. Gli highlights della partita saranno disponibili poco dopo il triplice fischio sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN.

Partita: Fiorentina-Viktoria plzen

Data: 18 aprile 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky Sport, DAZN

Streaming: SkyGO, NOW e DAZN

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Archiviato il pareggio interno con il Genoa, Vincenzo Italiano è pronto a riproporre il classico 4-2-3-1: Terracciano confermato tra i pali, con Milenkovic e Martinez Quarta a guidare il pacchetto arretrato, completato da Dodò e uno tra Biraghi e Parisi. Bonaventura e Mandragora si muoveranno davanti alla difesa, con Nico Gonzalez chiamato a svariare sulla corsia destra e Sottil sul versante mancino. A supporto di Andrea Belotti, una maglia per due: aperto il ballottaggio Barak-Beltran.

Sponda ceca, invece, sarà ancora difesa a tre: Koubek affiderà le chiavi della retroguardia a Hranac, con Dweh e Jemelka a formare il trio a protezione di Jedlicka. In mediana spazio per Cerv e Kalvach, con Cadu e Sykora a presidiare le fasce. A Sulc e Vydra il compito di inventare alle spalle di Chory, punto di riferimento avanzato del Viktoria Plzen.

Dopo lo 0-0 dell’andata, non essendoci “la regola del gol in trasferta”, la sfida del “Franchi” è come una finale: con qualsiasi pareggio, si andrebbe ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Chi vince passa il turno, al di là del punteggio finale.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico González, Beltran, Sottil; Belotti. All. V. Italiano.

Gil Manzano, chi è l’arbitro di Fiorentina-Viktoria Plzen

Jesus Gil Manzano, classe ’84 originario di Don Benito (Spagna), è uno degli arbitri più esperti del panorama calcistico europeo. Sarà lui a dirigere Fiorentina-Viktoria Plzen, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, competizione nella quale ha arbitrato soltanto una volta, in occasione di Maccabi Tel Aviv-Gent del dicembre 2023. Il fischietto iberico vanta 26 apparizioni in Champions e 28 in Europa League.

“È l’arbitro che va per la maggiore in Spagna”, secondo l’ex fischietto italiano Gianpaolo Calvarese. L’anno scorso ha diretto ben 6 partite del massimo torneo continentale, di cui tre della fase ad eliminazione diretta. A Manzano, è stato affidato anche uno dei due euroderby di Milano della passata stagione. Un solo precedente, invece, con la Fiorentina: risale all’edizione 2016/17 della UEFA Europa League, quando la Viola si impose di misura al Borussia Park contro il M’Gladbach, grazie ad una splendida punizione di Federico Bernardeschi.

