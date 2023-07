Serie B: Lecco grida all’ingiustizia, la gioia di Perugia dopo il ricorso. Cosa succede ora

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco. Il club andrà al Tar, intanto i tifosi si dividono sui social: la ricostruzione

18-07-2023 12:00

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Le temperature estive sono alle stelle e le giornate potrebbero infiammarsi in aula. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Perugia, che potrebbe quindi essere riammesso in Serie B. In tal caso a pagarne le conseguenze sarebbe il Lecco, che ha conquistato la promozione sul campo, dopo una grande cavalcata fino alla vittoriosa finale dei playoff. Sono stati respinti invece i ricorsi della Reggina e del Siena ed è stato dichiarato inammissibile quello del Foggia. Ma siamo solo all’inizio.

Il Coni ribalta tutto: festeggia il Perugia

Dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia, il Perugia potrebbe festeggiare la riammissione nel campionato cadetto. Ancora però nulla è certo. Il condizionale è d’obbligo perché il club dovrà presentare dei requisiti necessari per l’iscrizione. Intanto entro il 20 giugno dovrebbero arrivare le motivazioni sulla sentenza per avere un quadro completo della situazione. A tal punto, a scatole chiuse, sarà più semplice fare una valutazione sui titoli in possesso dai club e sullo stadio, che dovrà rispettare i criteri per la Serie B.

La rabbia del Lecco e i ricorsi al Tar

Conquistare la Serie B dopo 50 anni e non poterci giocare: questo è l’incubo che sta vivendo il Lecco a causa dei problemi sullo stadio, non ritenuto idoneo per il campionato. Il Coni ha annullato la precedente delibera del Consiglio Federale, nonostante il parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi.

Il presidente Di Nunno ha manifestato tutta la sua delusione ai microfoni de La Casa di C: “Dobbiamo sentire gli avvocati, c’è grande delusione. Che dichiarazioni dobbiamo fare? Basta leggere la sentenza. Faremo ricorso al TAR. Ci mettono il bastone tra le ruote, non so cosa dire. Delusione totale. Faremo ricorso, siamo convinti di avere ragione”. I nerazzurri avranno la possibilità di appellarsi al Tar il prossimo 2 agosto ed eventualmente al Consiglio di Stato il 29 agosto, con possibile slittamento della prima giornata.

Le reazioni social dopo la sentenza del Coni

Sui social i tifosi si dividono, anche se la maggioranza propendo a favore del Lecco: “Una squadra che vince sul campo dovrebbe sempre essere tutelata“. Al contrario ci sono pensieri critici nei confronti dei nerazzurri: “A me le favole calcistiche piacciono. Ma il Lecco ha partecipato per 3 anni di seguito ai playoff senza preoccuparsi minimamente di adeguare lo stadio. E quest’anno ha cercato una soluzione solo dopo la vittoria finale, andando fuori termine. Davvero non capisco quale sia l’ingiustizia”. L’estate sarà ancora lunga e ribaltamenti potrebbero essere molti. Non ci resta che attendere.