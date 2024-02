Conte beffa tutti: né Milan, né Roma, il tecnico è in pole per il Bayern

Rischio beffa per la serie A: nelle ultime ore scatto del Bayern Monaco, che vuole affidare a Conte il post Tuchel. Milan, Roma e Napoli alla finestra

20-02-2024 11:30

I club italiani rischiano la beffa. Dal Milan alla Roma, passando per il Napoli. Sì, perché in estate Antonio Conte potrebbe approdare sulla panchina del Bayern Monaco, che si appresta a dare il benservito a Tuchel.

Niente Italia per Conte? Il Bayern Monaco piomba sull’ex Juve

De Laurentiis ci ha provato la scorso ottobre, quando lo avrebbe voluto portare alle pendici del Vesuvio al posto di Rudi Garcia. Niente da fare: il patron del Napoli ha incassato un due di picche e, probabilmente, ci riproverà al termine della stagione. Anche Milan e Roma sono in lizza, ma nelle ultime ore il Bayern Monaco si è portato in pole position. Del resto, come dichiarato di recente al Telegraph, Conte vuole provare a vincere la Champions. E la corazzata bavarese vanta tutti i requisiti per esaudire il sogno dell’ex allenatore della Juventus e ct della Nazionale.

Scatto Conte al Bayern ma non è l’unico candidato: gli altri nomi

Secondo la Bild, in questo momento Conte è l’allenatore che ha più chance di accomodarsi sulla panchina del Bayern al posto del deludente Tuchel. Ma non è l’unico nome illustre appuntato sul taccuino della dirigenza bavarese. Il tecnico che maggiormente insidia il collega pugliese, reduce da un’esperienza in chiaroscuro al Tottenham e fermo dallo scorso marzo, è Xabi Alonso, che sta compiendo un capolavoro al timone del Bayer Leverkusen, primissimo in Bundesliga a +8 proprio sul Bayern. Oltre allo spagnolo, altri papabili sono Zinedine Zidane, che, dopo aver fatto il pieno di titoli col Real Madrid, non allena dal 2021, e Sebastian Hoeness, che sta incantando al timone dello Stoccarda.

Le italiane restano alla finestra: Conte sempre più ambito

Nonostante una campagna acquisti faraonica (Kane e l’ex Napoli Kim su tutti), il Bayern Monaco è stato eliminato a sorpresa dalla Coppa di Germania, rischia di perdere la Bundesliga dopo anni di dominio ed è indietro con la Lazio negli ottavi di Champions. Questi i motivi che porteranno alla separazione da Tuchel e alla ricerca di un nuovo tecnico. La speranza delle italiane è che alla fine i tedeschi virino su Alonso, lasciando così viva la speranza Conte. Il Napoli lo sogna per dare il via a un nuovo ciclo, stesso discorso vale per la Roma (ma De Rossi sta facendo bene), mentre il Milan potrebbe dire addio a Pioli.