Coppa alla Juve, tifosi in delirio: Com'è che siamo quinti?

Vince la Juventus, Atalanta al tappeto. La squadra di Pirlo fa il pieno al Mapei Stadium: dopo la Supercoppa, anche la Coppa Italia. Due trofei che rendono meno amara la delusione per le tribolazioni in campionato. Anzi, che scatenano ulteriori rimpianti, tanto che molti si chiedono: “Com’è che siamo quinti?”.

Juve, gli insulti a Totti e gli urlacci di Bonucci

Nel prepartita sono gli insulti di alcuni ultras bianconeri all’esterno del Mapei Stadium a Totti e al figlio Cristian a rubare la scena sui social. “Da juventino mi dissocio in tutto e per tutto”, scrive un supporter su Twitter. “E pensare che tantissimi avrebbero voluto essere al loro posto. Entrano allo stadio per far cosa? Insultare”, è un’altra osservazione che non fa una grinza. Un altro che urla tantissimo, sin dai primi minuti, è Bonucci. Destinatario dei suoi strali, un ex compagno di squadra: “Romero, Romero! Non parlavi fino a dieci mesi fa. Stai muto e non fare il fenomeno”.

Gioia Kulusevski, ma pareggia Malinovskyi

Dopo una prima fase di sofferenza, i tifosi bianconeri possono esultare al gol di Kulusevski: “Ma che gol ha fatto?”, chiede una giovane tifosa. Dopo qualche minuto, però, arriva il pari orobico e sui social si piomba nel pessimismo. “Purtroppo noi inseguiamo gli episodi….. l’Atalanta gioca in attacco con otto calciatori, giocando un bel calcio”, osserva un tifoso amante della tattica. Un altro invece punge: “Ci siamo resi conto che l’Atalanta ci sta facendo ballare? Loro vanno a mille e noi come sempre con il freno tirato….centrocampo inesistente e troppi sbagli elementari, da juventino fa male, ma è la verità”. Un altro ancora se la prende con la telecronaca: “Alla Rai cronisti faziosi e vergognosi. Professionalità zero. Figurarsi che per loro era rigore su Pessina“.

Juventus, una ripresa super

Nel secondo tempo però le cose cambiano. La Juve comincia a schiacciare gli avversari, raccogliendo i frutti della grande pressione con Chiesa. “Se lo merita, di gran lunga il migliore in campo”, scrive un tifoso. “Ovviamente Pirlo stava per sostituirlo, è stato il suo ultimo pallone toccato”, sottolinea un altro supporter. “Ma allora non siamo tanto male, com’è che in classifica siamo quinti?”, si chiede un tifoso su Facebook. “Incredibile come abbiamo preso campo e fiducia, mai vista l’Atalanta in così grande difficoltà”, un altro Tweet. “La meritano Buffon, Chiellini più di tutti. Non erano cotti, hanno dimostrato che possono ancora regalare soddisfazioni”, è la considerazione romantica di una supporter a fine gara.

