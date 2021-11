Coppa Davis 2021, Sonego non sbaglia: Italia avanti contro la Colombia

27-11-2021 22:01

Italia subito a segno nella seconda giornata delle finali del Gruppo Mondiale di Coppa Davis in corso a Torino: nel primo singolare della seconda sfida del Gruppo E, Lorenzo Sonego ha battuto in tre set Nicolás Mejía, guadagnando il primo punto per gli azzurri nel confronto contro la Colombia, decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.

Coppa Davis 2021, Italia-Colombia 1-0: Sonego regala il primo punto

Il tennista piemontese si impone per 6-7, 6-4, 6-2 al termine di una partita più complicata del previsto contro il numero 275 del ranking Atp. Dopo la splendida vittoria di venerdì contro Opelka, l’azzurro è meno sciolto e più teso, e cede al tie-break nel primo parziale per 7-5. Sonego reagisce immediatamente nel secondo, dove riduce gli errori e sfrutta subito un break nel secondo gioco per chiudere il parziale. Terzo set senza storia: il nostro, libero dalla tensione, gioca il suo tennis abituale e non lascia scampo al pur generoso colombiano, che cede 6-2.

Coppa Davis 2021, Italia-Colombia: in campo Sinner, seguono aggiornamenti

OMNISPORT