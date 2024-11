Coppa Davis, l’Australia di De Minaur batte gli USA di Fritz e aspetta Sinner e l’Italia per la rivincita del 2023

L'Australia trionfa al doppio decisivo contro gli USA e ora attende l'Italia in semifinale di Coppa Davis per la rivincita della finale della passata edizione

Un po’ a sorpresa l’Australia di Lleyton Hewitt batte gli Stati Uniti d’America nei quarti di finale di Coppa Davis. Il tutto grazie al trionfo in singolare di Thanasi Kokkinakis e a quello in doppio di Matthew Ebden e Jordan Thompson. Inutile invece la vittoria di Taylor Fritz su Alex de Minaur, che in semifinale potrebbe ritrovare quel Jannik Sinner mai battuto in carriera e l’Italia che l’anno scorso spense il sogno Aussie in finale.

Kokkinakis vince un match pazzo contro Shelton

La sfida di Coppa Davis tra Australia e Stati Uniti d’America si è aperta con la sorprendente vittoria di Thanasi Kokkinakis in singolare contro Ben Shelton, al termine di un match durato tre set e conclusosi con un tie-break di 30 punti che ha premiato il giocatore aussie per 16 a 14, dopo che aveva dominato il primo parziale per 6-1 e perso il secondo per 6-4 dopo aver subito un break a inizio set.

Fritz fa il suo, ma l’Australia trionfa col doppio

Perso il primo match, gli USA si sono poi riportati in parità grazie a Taylor Fritz, che nel remake della sfida tra i singolaristi n°1, già vista di recente alle Nitto ATP Finals, ha battuto nuovamente Alex de Minaur in due set (6-3 6-4), rispettando i favori del pronostico.

A decretare la semifinalista è stato quindi il doppio decisivo, in cui gli USA hanno schierato i singolaristi Tommy Paul e Shelton al posto degli specialisti Austin Krajicek e Rajeev Ram, mentre l’Australia ha puntato su un doppista puro come Matthew Ebden (vincitore di due slam in carriera, di cui uno nel 2024) e Jordan Thompson, che nonostante si dedichi maggiormente al singolare, nel 2024 è riuscito a vincere lo US Open in coppia con un altro australiano, Max Purcell. Alla fine l’esperienza nella specialità ha premiato gli australiani, che grazie a un break per set, hanno piegato gli statunitensi con un doppio 6-4.

Ora De Minaur e gli Aussie attendono l’Italia per la rivincita della finale 2023

L’Australia torna dunque in semifinale di Coppa Davis, dove attende la vincente della sfida tra Italia e Argentina. In caso di vittoria degli azzurri, gli Aussie avrebbero la chance di vendicare la sconfitta rimediata nella finale dell’anno passato, quando i successi di Matteo Arnaldi e Jannik Sinner in singolare permisero all’Italia di tornare ad alzare l’insalatiera a distanza di 47 anni dalla prima – e fino ad allora unica – volta.

Coppa Davis: il tabellone completo