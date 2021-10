Correa “mata” l’Udinese, l’Inter accorcia su Milan e Napoli

31-10-2021 15:15

Torna a girare a pieni giri il motore dell’Inter che dopo il 2-0 all’Empoli supera col medesimo punteggio anche l’Udinese nel lunch match dell’undicesima giornata di Serie A.

Il risultato, frutto di una doppietta del ritrovato Correa, permette ai nerazzurri di salire a quota 24 punti in classifica accorciando momentaneamente su Milan e Napoli, impegnate in serata rispettivamente all’Olimpico contro la Roma e all’Arechi contro la Salernitana.

L’Inter, alla settima vittoria stagionale in Serie A, guarderà con molto interesse queste insidiose sfide nella speranza di avere, dopo quelle ricevute a San Siro, altre buone notizie.

Barella padrone del primo tempo

Lo scontro coi friulani infatti di per sé ha già regalato a Inzaghi diverse note positive. La prima è stato il rendimento di Barella, assoluto dominatore del centrocampo e protagonista di quasi tutte le azioni pericolose dell’Inter nel primo tempo.

Solo un grande Silvestri e un paio di interventi provvidenziali della difesa ospite hanno tolto al numero 23 la gioia di un gol che non sarebbe stato affatto demeritato per come l’ex Cagliari ha aggredito gara e avversari nei primi quarantacinque minuti.

Correa cambia passo nel secondo tempo

Dopo un primo tempo conclusosi senza reti, l’Inter è rientrata in campo molto determinata e qui, non appena l’Udinese ha cambiato assetto con due cambi, ha trovato la forza per colpire con un uomo che Inzaghi aspettava da tempo: Joaquin Correa.

A segno con una doppietta a inizio campionato contro il Verona, tra problemi fisici e una condizione non al top il “Tucu” fino ad oggi non era più riuscito a entusiasmare. Contro l’Udinese però, in appena 8 minuti, si è guadagnato la palma del migliore in campo mettendo a segno una doppietta decisiva con le sue armi preferite: tecnica, precisione e velocità palla al piede.

È con queste qualità che l’argentino prima ha siglato l’1-0 bruciando Nuytinck in percussione e poi ha raddoppiato infilando sotto il sette il bell’invito di un positivo Dumfries, molto propositivo sulla fascia alla pari di Ivan Perisic (fondamentale il suo velo sulla prima rete nerazzurra).

Inzaghi dunque, alla vigilia dell’importantissimo match di Champions League contro lo Sheriff, ha fatto il pieno di indicazioni rassicuranti, segnali questi che fanno ben sperare lui e i tifosi dei campioni d’Italia in vista dei prossimi impegni chiave della stagione.

