Serie B playoff, Cremonese-Catanzaro al momento decisivo: orario, formazioni, regolamento e diretta tv

Novanta minuti per decidere la finalista della finale dei playoff di Serie B. La Cremonese parte con un vantaggio, il Catanzaro deve vincere: l'analisi e la programmazione del match

Allo “Zini” si scoprirà la seconda finalista del playoff di Serie B. Soltanto una tra Cremonese e Catanzaro andrà a sfidare la vincente della sfida tra Venezia e Palermo per giocarsi la promozione in Serie A e la squadra di Stroppa parte con un leggero vantaggio, visto il 2-2 dell’andata.

Playoff Serie B, come arrivano Cremonese e Catanzaro

Nel match d’andata si sono visti due copioni differenti. Il primo con protagonista assoluto la Cremonese, capace di andare sul 2-0 al “Ceravolo” senza soffrire più di tanto. Il secondo invece con un Catanzaro vivace e capace di mettere in mostra il grande gioco espresso per tutta la stagione. Vivarini ha potuto contare su un grande ingresso in campo di Brignola, che con la sua freschezza ha spaccato il match. Questa può essere una variabile e una chiave tattiva in vista anche del ritorno, dove servirà una squadra meno timida sin da primi minuti di gioco.

Il regolamento del playoff di Serie B

In caso di parità tra andata e ritorno si qualificherà alla finale playoff la squadra meglio classificata in stagione, senza supplementari e rigori. Quindi al Catanzaro per continuare a sognare la promozione in Serie A serve una vittoria esterna.

Dove vedere Cremonese-Catanzaro

Il fischio d’inizio del ritorno della semifinale del playoff di Serie B tra Cremonese e Catanzaro è previsto per sabato 25 maggio alle 20.30 allo “Zini”. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. La sfida sarà visibile anche su Dazn in streaming. Non si potrà vedere la gara in chiaro e gratis.

Partita: Cremonese-Catanzaro

Data: sabato 25 maggio 2024

Orario: 20:30

Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Cremonese-Catanzaro, le probabili formazioni

Non dovrebbero esserci colpi di scena in campo, con i due allenatori pronti a schierare le due formazioni migliori per cercare di conquistare la finale dei playoff di Serie C. Quindi solita difesa a tre per la Cremonese, con Zanimacchia e Quagliata pronti a spingere sulla fascia. Un solo dubbio in attacco, con bomber Coda in ballottaggio con Ciofani e Tsadjout. Il Catanzaro dovrebbe schierarsi con il vivace 4-2-3-1 che ha illuminato negli ultimi due anni. Duello sulla destra tra Sounas e Brignola, dopo il grande ingresso in campo al Ceravolo.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Vazquez, Quagliata; Ciofani, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

CATANZARO (4-2-3-1): Fulignati; Oliveri, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Petriccione, Pontisso; Sounas, Biasci, Vandeputte; Iemmello. Allenatore: Vivarini.

Serie B: il quadro dei playoff